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Рублёв в паре с Пёрселлом проиграл во втором круге турнира в Цинциннати

Рублёв в паре с Пёрселлом проиграл во втором круге турнира в Цинциннати
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На турнире серии «Мастерс» в Цинциннати завершился матч второго круга в парном разряде с участием австралийско-российского дуэта Макс Пёрселл/Андрей Рублёв. Они потерпели поражение от сеяных шестыми мексиканца Сантьяго Гонсалеса и француза Эдуарда Роже-Васслена со счётом 6:4, 3:6, 7:10. Игра продолжалась 1 час и 18 минут.

Рублёв с Пёрселлом сделали семь эйсов против трёх у соперников и допустили две двойные ошибки, в то же время у Гонсалеса и Роже-Васслена этот показатель равен трём.

Всего россиянин с австралийцем выиграли 57 очков в матче, а мексиканец и француз – 58. Также Пёрселл с Рублёвым реализовали один из двух брейк-пойнтов, их соперники – один из одного.

Рублёв ранее проиграл в одиночном разряде в Цинциннати американцу Маккензи Макдональду.

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