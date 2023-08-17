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Цинциннати-2023: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Даниил Медведев проиграл Александру Звереву

Медведев впервые за 2 года уступил Звереву. Россиян в мужской сетке Цинциннати не осталось
Александр Насонов
Медведев впервые за 2 года уступил Звереву
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На американском «Мастерсе» Даниил выбыл из борьбы ещё быстрее, чем в Торонто.

В четверг, 17 августа, на «Мастерсе» в Цинциннати (США) проходят матчи третьего круга. До стадии 1/8 финала добрался лишь один россиянин, а именно победитель US Open 2021 года Даниил Медведев, посеянный под третьим номером. Медведев был освобождён от игр первого круга, а во втором раунде во второй раз за шесть дней одержал убедительную победу над перспективным итальянцем Лоренцо Музетти — 6:4, 6:3. Зверев же, 16-й сеяный, до встречи с Медведевым провёл уже две встречи на турнире. Сперва немец русского происхождения одержал убедительную победу над бывшей третьей ракеткой мира Григором Димитровым (6:2, 6:2), а затем оказался сильнее японца Йосихито Нисиоки — 7:5, 6:4.

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Медведев и Зверев регулярно пересекаются на корте. Начиная с 2016-го был лишь один сезон, когда они так и не встретились, — 2022-й. Да и то во многом из-за того, что Александр получил тяжёлую травму ноги в полуфинале «Ролан Гаррос» с Рафаэлем Надалем и пропустил затем полгода. В личных встречах перевес на стороне россиянина: 9-6. Причём в последних девяти матчах перед сегодняшним Даниил одержал восемь побед.

В сезоне-2023 Медведев уже трижды играл с принципиальным соперником — и выиграл все три встречи. Любопытно, что все эти матчи были в 1/8 финала «Мастерсов», то есть на том же уровне, что и новый поединок. Россиянин одержал тяжелейшую волевую победу на харде в Индиан-Уэллсе, затем сделал то же самое на грунте в Монте-Карло, после чего в двух сетах обыграл Зверева в Риме — это тоже грунт, на котором Даниил любит играть меньше всего. Самым скандальным вышел поединок в Монте-Карло, о чём тогда не грех было сделать отдельный материал. Да и успех в Индиан-Уэллсе ещё свеж в памяти.

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Зверев, восстановившийся после вышеупомянутой травмы, в последнее время прибавляет. Хотя до второй строчки в рейтинге ATP, где немец уже успел побывать, пока далеко, — Александр сейчас 17-й в мировой классификации. Но вот месяц назад Зверев завоевал свой первый титул после возвращения, победив на грунте Гамбурга. На «Мастерсе» в Торонто, правда, он потерпел неудачу, уступив в 1/16 финала Алехандро Давидович-Фокине — 1:6, 2:6.

Медведев в Торонто выступил лучше, но ожиданий всё-таки не оправдал. В четвертьфинале он проиграл Алексу де Минору, после чего пожаловался на мячи. Победив Музетти уже здесь, в Цинциннати, Даниил вновь затронул тему мячей и кортов. «Думаю, что любому теннисисту будет трудно быстро привыкнуть к здешним условиям. Корт изменили, он стал более жёстким. Но суть состоит в том, чтобы быть лучше другого теннисиста в сложных условиях.

По-моему, корт другой. Может быть, мячи тоже. Но про мячи трудно говорить, потому что они сильно реагируют на покрытие. Можно построить тут же другой корт, и мячи будут реагировать по-другому. Трудно сказать. Но корт другой, мяч летит. В каждом матче, что я видел по ТВ, после одного плохого удара он летел бесконтрольно. И это непросто, потому что мы не идеальные. Но в таких условиях нужно стараться быть ближе к идеалу, чем соперник», — цитирует его пресс-служба ATP.

Даниил Медведев подаёт в матче с Лоренцо Музетти на «Мастерсе» в Цинциннати 2023 года

Даниил Медведев подаёт в матче с Лоренцо Музетти на «Мастерсе» в Цинциннати 2023 года

Фото: Aaron Doster/Getty Images

Отчётный матч начался в спокойном ключе: Медведев и Зверев уверенно брали каждый свою подачу. В пятом гейме россиянин создал себе проблемы, допустив двойную ошибку и дав затем сопернику возможность заработать тройной брейк-пойнт. Но тот не воспользовался своими шансами, и Даниил, к которому вернулась уверенность на подаче, вытащил этот сложный гейм, несмотря на ещё одну двойную после «больше».

В схожую ситуацию Медведев попал и в седьмом гейме, подарив оппоненту двойной брейк-пойнт. Однако на сей раз исход был иным: Зверев дожал россиянина, который обиднейшим образом допустил двойную ошибку при 30:40 и повёл 4:3 с брейком. В восьмом гейме Даниил попытался отыграться и вышел на тройной брейк-пойнт, но после этого стал неудачно действовать на приёме и растерял все шансы. Александр же при счёте 5:4 подавал на сет. И со второй попытки реализовал двойной сетбол — 6:4 за 47 минут. Решающий розыгрыш оказался очень долгим, и Медведев направил мяч за заднюю линию. По активно выигранным очкам в этой партии Зверев более чем втрое превзошёл соперника: 10 против трёх.

Цинциннати-2023. Мужчины. Турнирная сетка

Во втором сете Медведев сразу же попытался захватить инициативу, но Зверев во втором гейме ушёл с брейк-пойнта — 1:1. В долгом четвёртом гейме россиянин также попробовал зацепиться за подачу соперника, но даже не вышел на брейк-пойнты — 2:2. А вот в шестом гейме Даниил наконец-то повёл, после того как Александр наошибался в концовке, — 4:2.

Перевес Медведев не удержал — Звереву удался обратный брейк. После этого немец взял свою подачу и сравнял счёт — 4:4. Однако концовка партии осталась за россиянином. При счёте 5:5 Даниил забрал свой гейм, а затем сделал брейк под ноль — 7:5 за 1 час. Здесь преимущество Зверева по виннерсам оказалось ещё весомее: 16 против трёх. Но и невынужденных ошибок у него оказалось гораздо больше: 15 против четырёх.

Александр Зверев играет на «Мастерсе» в Цинциннати 2023 года

Александр Зверев играет на «Мастерсе» в Цинциннати 2023 года

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В третьем сете психологическое преимущество, по идее, должно было быть на стороне Медведева, которому удалось сломить оппонента в конце предыдущей партии. Теннисисты долгое время не подпускали друг друга к брейк-пойнтам. В затяжном восьмом гейме, по ходу которого четырежды было «ровно», Медведев имел шансы взять чужую подачу, но Зверев спас оба брейк-пойнта — 4:4. А в девятом гейме брейк-пойнт заработал уже немец — и вот ему удалось добиться своей цели, после того как россиянин допустил двойную в ключевой момент. Подавая на матч при счёте 5:4, Александр отдал Даниилу только первый розыгрыш — 6:4, 5:7, 6:4 за 2 часа 36 минут.

Цинциннати (м). 3-й круг
17 августа 2023, четверг. 18:10 МСК
Александр Зверев
17
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
4 		7 4
         
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Вот так Медведев впервые с финала Итогового турнира 2021 года проиграл Звереву, который в четвертьфинале сразится с победителем противостояния Маккензи Макдональд (США, WC) — Адриан Маннарино (Франция). Матчи 1/4 финала состоятся в пятницу, 18 августа, полуфиналы — в субботу, 19 августа, финал — в воскресенье, 20 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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