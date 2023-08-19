Соболенко обыграла Жабер и пробилась в полуфинал турнира в Цинциннати

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Цинциннати. На стадии 1/4 финала она обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 7:5, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. За это время Соболенко сделала девять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету Жабер три подачи навылет, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В полуфинале турнира Соболенко встретится с представительницей Чехии Каролиной Муховой.

Турнир в Цинциннати проходит с 14 по 20 августа. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 2,7 млн. Действующей победительницей турнира является Каролин Гарсия, которая в финале прошлого года обыграла Петру Квитову.