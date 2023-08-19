Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко обыграла Жабер и пробилась в полуфинал турнира в Цинциннати

Соболенко обыграла Жабер и пробилась в полуфинал турнира в Цинциннати
Комментарии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Цинциннати. На стадии 1/4 финала она обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 7:5, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. За это время Соболенко сделала девять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету Жабер три подачи навылет, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В полуфинале турнира Соболенко встретится с представительницей Чехии Каролиной Муховой.

Турнир в Цинциннати проходит с 14 по 20 августа. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 2,7 млн. Действующей победительницей турнира является Каролин Гарсия, которая в финале прошлого года обыграла Петру Квитову.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
19 августа 2023, суббота. 02:05 МСК
Онс Жабер
5
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023