Джокович — о матче с Алькарасом: это лучший способ подготовиться к US Open

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о предстоящей встрече с 20-летним испанцем Карлосом Алькарасом в финале «Мастерса» в Цинциннати (США).

«В данный момент это самая сложная задача для меня. Мы встречались друг с другом на последних моих турнирах: на грунте «Ролан Гаррос» и траве Уимблдона. Теперь нас ждёт хард. Это будет первая встреча на харде.

Думаю, это будет очень хороший тест перед US Open. Конечно, условия в Цинциннати другие по сравнению с Нью-Йорком. К тому же здесь можно сыграть только три сета. Сейчас я столкнусь с лучшим игроком, который ещё и находится в хорошей форме. Это самый большой вызов, который я мог получить, с нетерпением жду его. Сейчас это лучший способ подготовиться к поездке в Нью-Йорк», — сказал Джокович на пресс-конференции.