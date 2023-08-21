Карлос Алькарас опубликовал пост о матче с Джоковичем в Цинциннати

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал в социальных сетях пост, посвящённый своему выступлению в финале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
В титульном поединке Алькарас (1) со счётом 7:5, 6:7 (7:9), 6:7 (4:7) уступил 23-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу. Встреча продлилась 3 часа и 50 минут.
«Я боролся до конца, но мечте выиграть не суждено было сбыться. Поздравляю с титулом Новака. Это был невероятный матч! Надеюсь, вам всем тоже понравилось. Уезжаю в Нью-Йорк довольный своей неделей в Цинциннати», — написал Алькарас в своих социальных сетях.
Отметим, что на US Open Алькарасу предстоит защита титула. Соревнования пройдут с 28 августа по 10 сентября.
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