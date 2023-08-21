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Шнайдер, Звонарёва, Андреева и другие узнали первых соперниц в квалификации US Open — 2023

Состоялась жеребьёвка квалификационного турнира женского US Open – 2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми матчами российских теннисисток в данной сетке.

Теннис. US Open — 2023. Стартовые матчи россиянок в квалификационном турнире

Диана Шнайдер (Россия, 2) – Хейли Баптист (США)

Вера Звонарёва (Россия) – Джейми Форлис (Австралия)

Мария Тимофеева (Россия, 27) – Эльвина Калиева (США)

Татьяна Прозорова (Россия) – Юлия Готовко (Беларусь)

Екатерина Макарова (Россия) – Тамара Зиданшек (Словения, 19)

Валерия Савиных (Россия) – Кароль Монне (Франция)

Марина Мельникова (Россия) – Астра Шарма (Австралия)

Эрика Андреева (Россия) – Сара Эррани (Италия, 16).

Отметим, что за победу в первом круге квалификации теннисистки получат $ 22 тыс., во втором — $ 34,5 тыс., а в финале — $ 45 тыс.