Шнайдер, Звонарёва, Андреева и другие узнали первых соперниц в квалификации US Open — 2023

Состоялась жеребьёвка квалификационного турнира женского US Open – 2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми матчами российских теннисисток в данной сетке.
Теннис. US Open — 2023. Стартовые матчи россиянок в квалификационном турнире
Диана Шнайдер (Россия, 2) – Хейли Баптист (США)
Вера Звонарёва (Россия) – Джейми Форлис (Австралия)
Мария Тимофеева (Россия, 27) – Эльвина Калиева (США)
Татьяна Прозорова (Россия) – Юлия Готовко (Беларусь)
Екатерина Макарова (Россия) – Тамара Зиданшек (Словения, 19)
Валерия Савиных (Россия) – Кароль Монне (Франция)
Марина Мельникова (Россия) – Астра Шарма (Австралия)
Эрика Андреева (Россия) – Сара Эррани (Италия, 16).
Отметим, что за победу в первом круге квалификации теннисистки получат $ 22 тыс., во втором — $ 34,5 тыс., а в финале — $ 45 тыс.
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