Медведева уже списали на US Open. Но он должен бросить вызов новой «Большой двойке»

Крупные турниры перед последним в сезоне турниром «Большого шлема», US Open в Нью-Йорке, закончились для российских игроков далеко не лучшим образом. Речь в первую очередь о наших давних топах в мужском теннисе, Данииле Медведеве и Андрее Рублёве. Не лучшие результаты показала и Дарья Касаткина, а Вероника Кудерметова вообще ухитрилась проиграть 43-летней Винус Уильямс. Порадовала лишь Людмила Самсонова, дошедшая до финала Монреаля – но из-за дождей и переносов матчей она потратила там столько сил, что решающий поединок проиграла в одну калитку, а к Цинциннати восстановиться не успела.

Отметим ещё, что на мелком турнире WTA-250 в Кливленде на новой неделе сыграет наша юная звезда Мирра Андреева, которая не попадала в основные сетки Монреаля и Цинциннати по рейтингу, а квалификацию, видимо, решила не играть – к тому же из-за возраста у Мирры ограничено количество взрослых турниров, на которых она может выступить за сезон. Однако 16-летнюю россиянку пока оставим за скобками и обсудим тех, кто уже много лет в туре и добивался серьёзных результатов на крупных соревнованиях.

Как Медведев раньше выступал перед US Open и в Нью-Йорке

Начнём, конечно, с лидера российского тенниса последних лет – Даниила Медведева. По результатам у него получилось худшее выступление на турнирах американской серии за все годы, начиная с момента, когда Даниил вошёл в топ-10. В 2019-м он собрал два финала и титул перед US Open, а затем добрался до титульного матча и в Нью-Йорке. 2020-й сложно оценивать из-за начавшейся в том году пандемии, которая серьёзно повлияла в том числе на весь мировой спорт, существенно урезав в том числе и теннисный календарь. После паузы, длившейся около полугода, Медведев сыграл «Мастерс» в Цинциннати, который фактически проводился на кортах US Open для более удобной логистики с учётом всей ситуации, и выступил на самом мэйджоре. В следующие три года подготовка была уже полноценной, и наиболее удачной оказалась в 2021-м (титул в Торонто и полуфинал в Цинциннати), после чего Даниил выиграл свой первый и пока единственный турнир «Большого шлема», уверенно разобравшись в финале с Новаком Джоковичем. Оценить все результаты россиянина летом в Америке можно в нашей табличке.

Выступление Медведева на летней хардовой серии, таблица:

Вашингтон/ Лос-Кабос «Мастерс» в Канаде (Монреаль/Торонто) Цинциннати US Open 2019 Финал В, проиграл Кирьосу Финал, проиграл Надалю Титул, победил Гоффена Финал, проиграл Надалю 2020 - - Четвертьфинал, проиграл Баутиста-Агуту Полуфинал, проиграл Тиму 2021 - Титул, победил Опелку Полуфинал, проиграл Рублёву Титул, победил Джоковича 2022 Титул Л-К, победил Норри 1/16 финала, проиграл Кирьосу Полуфинал, проиграл Циципасу 1/8 финала, проиграл Кирьосу 2023 - 1/4 финала, проиграл де Минору 1/8 финала, проиграл Звереву ?

«Если Даниил продолжит играть так, то на US Open далеко не пройдёт»

Выступления Даниила в Торонто и Цинциннати этим летом, безусловно, расстроили. Известный советский и российский теннисист Андрей Чесноков, например, был очень раздосадован игрой Медведева в Канаде с Алексом де Минором. «Даниил играл ужасно. Когда он подавал на матчболе соперника, я был уверен, что сделает двойную ошибку. Мне кажется, ему не хватило терпения, де Минор доставал много мячей. Я не ожидал проигрыша в этом матче, тем более что у него было хорошее преимущество в первом сете. Если Медведев продолжит играть так же, то на US Open далеко не пройдёт», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Сам Даниил после поражения в Торонто жаловался на местные условия и в первую очередь на мячи. В Цинциннати мячи устроили его немного больше. «По-моему, корт другой. Может быть, мячи тоже. Но про мячи трудно говорить, потому что они сильно реагируют на покрытие. Можно построить тут же другой корт, и мячи будут реагировать по-другому. Трудно сказать. Но корт другой, мяч летит. В каждом матче, который я видел по ТВ, после одного плохого удара он летел бесконтрольно. И это непросто, потому что мы не идеальные. Но в таких условиях нужно стараться быть ближе к идеалу, чем соперник», — сказал Медведев на корте после победы над Лоренцо Музетти. Однако справиться со Зверевым в третьем раунде всё равно не удалось, хотя матч был упорный. Отметим, что Александр после игры признался, что советовался по тактике игры с Карлосом Алькарасом, который в этом сезоне уже дважды уверенно побеждал Даниила.

У Медведева сейчас скорее временный спад…

Обоим предыдущим финалам Медведева в Нью-Йорке предшествовали отличные результаты на турнирах перед US Open. Даниил в целом часто показывает свой лучший теннис именно сериями, разыгрываясь и разбираясь с соперниками на одном турнире за другим. В прошлом году за неудачными выступлениями в Канаде и Цинциннати последовал провал и на US Open. Правда, отчасти россиянину не повезло, что он дважды рано попал на Кирьоса, но его теннис тогда в целом не впечатлял. Впрочем, после проигранного финала Australian Open в начале того сезона у Даниила вообще вся оставшаяся часть календаря не задалась, в том числе на фоне операции и других проблем. Летняя американская серия тогда стала лишь частью общей тенденции. В этом году Медведев играл намного лучше, в том числе в Америке, где он впервые здорово выступил на весенних «Мастерсах», став финалистом в Индиан-Уэллсе и чемпионом в Майами. Раньше он никогда не проходил там дальше 1/8 финала и четвертьфинала соответственно.

Сейчас всё-таки есть ощущение, что у Даниила временный спад, а не серьёзные трудности. Он уже выходил на пик в этом сезоне сначала в конце зимы и весной, а несколько месяцев назад добрался до полуфинала на Уимблдоне – тоже впервые в карьере. Кстати, весной Медведев ещё и свой первый титул на грунте завоевал, причём сразу на «Мастерсе», в Риме. При этом перед Римом были ранние поражения в Монте-Карло и Мадриде, а сразу после – провал на «Ролан Гаррос» в виде проигрыша в первом круге (да и травяные турниры перед Уимблдоном россиянин провёл откровенно слабо). Словом, в этом сезоне у Даниила уже были отличные результаты на отдельно взятых турнирах, и наверняка он должен выйти на новый пик как раз к US Open – особенно если сетка первых кругов позволит спокойно разыграться. И в любом случае благодаря высокому номеру посева с новой «Биг-2» – Джоковичем и Алькарасом – раньше полуфинала Медведев не встретится.

…а вот форма Рублёва беспокоит сильнее

Форма Андрея Рублёва вызывает куда большее беспокойство. Он в этом году отметился первым в карьере титулом «Мастерса» в одиночном разряде, выиграв Монте-Карло (а потом, кстати, и в парном – с Кареном Хачановым в Мадриде), а также добавил в свою четвертьфинальную коллекцию «Шлемов» ещё два прохода до этой стадии. При этом сразу после 1/4 финала Уимблдона неугомонный Рублёв поехал на европейский грунт. Это принесло ему титул в Бостаде, но в плане дальнейшей подготовки скорее помешало. Сейчас у Андрея уже три проигранных матча подряд, в том числе в стартовых для него раундах Торонто и Цинциннати. При этом Рублёв в последних играх выглядел достаточно нервным и немало психовал. Возможно, россиянина отвлекает что-то вне корта, а возможно, он просто злится на себя за такой уровень тенниса. В любом случае у россиянина был реальный шанс пробиться в топ-4 и не встретиться до полуфинала US Open с Джоковичем, Алькарасом или Медведевым. А сейчас Андрей оказался восьмым в рейтинг-листе ATP, и матч с кем-то из этой тройки уже в 1/4 финала весьма вероятен.

Про Хачанова сейчас в принципе ничего не скажешь, потому что Карен, едва успев вернуться в топ-10 по итогам «Ролан Гаррос», выбыл из-за стрессового перелома и до сих пор не вернулся в тур. Правда, он планировал сыграть в Цинциннати и до последнего был заявлен на матч первого круга с Энди Марреем, но в итоге сначала снялся британец, а затем и российский теннисист. Таким образом, если Карен и выступит на US Open, то совершенно без игровой практики.

Когда в топ вернётся Касаткина?

Ещё один вопрос – когда на свой уровень вернётся Дарья Касаткина. Россиянка в прошлом году провела свой лучший сезон, впервые в карьере квалифицировавшись на Итоговый чемпионат WTA во многом благодаря достаточно стабильным результатам в целом, а также полуфиналам «Ролан Гаррос» и Рима. Однако в нынешнем году Дарья выступает намного слабее – но хотя бы разница не так велика, как между сезоном-2018, который она закончила десятой ракеткой мира, и 2019-м, по итогам которого россиянка рухнула на 69-ю строчку рейтинга. К тому же зимой, в феврале Касаткина сменила тренера, расставшись с Карлосом Мартинесом и начав работать с бывшим итальянским теннисистом Флавио Чиполлой – к таким перестановкам тоже надо адаптироваться. На данный момент Касаткина вышла на некое плато результатов уровня 1/8–1/4 финала, но пробиться дальше на крупных турнирах ей пока не удаётся. Побед над топами тоже нет – правда, в Монреале она была очень близка к успеху в матче с Еленой Рыбакиной, но всё же проиграла.

Остальные россиянки в целом не отличаются стабильностью. Кудерметова после полуфиналов Мадрида и Рима явно сдала, проиграв в первом круге «Ролан Гаррос» и во втором раунде Уимблдона (в Лондоне, правда, ей не повезло с жеребьёвкой – попала на будущую чемпионку, Маркету Вондроушову). После этого Вероника взяла паузу до Цинциннати, где ухитрилась не взять ни сета у Винус Уильямс, хотя вела 4:1 в первой партии и 5:1 во второй. Перед US Open Кудерметова, как и Мирра Андреева, Анна Блинкова и Екатерина Александрова, сыграет ещё в Кливленде, но в целом её последние выступления разочаровывают. У Людмилы Самсоновой, конечно, была более чем объективная причина неудачи в Цинциннати после финала Торонто, но она и раньше была очень зависима от пиков формы и не в лучший день могла проиграть кому угодно на собственных ошибках. То же относится и к Александровой, только её уровень игры в целом немного ниже.

Даниил остаётся главной надеждой России

Словом, как ни крути, главной российской надеждой в обоих разрядах на «Шлеме» всё равно остаётся Даниил Медведев. Можно предполагать, что покажет какой-то результат и Касаткина, но титула или финала от неё ждать точно совсем уж сложно, в то время как у Медведева в принципе есть игра, позволяющая рассчитывать на подобное, и набрать форму он вполне может. В Рублёва сейчас верится намного меньше, как и в Хачанова – если Карен вообще сыграет в Нью-Йорке. Ему сначала нужно вернуть свои кондиции после травмы, а уже потом снова биться за высокие результаты.

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У девушек приятно удивить опять может Мирра Андреева, но для 16-летней теннисистки и выход в третий-четвёртый круг «Шлема» – уже прекрасное достижение, а за более серьёзные награды она наверняка будет биться немного позже, когда окрепнет и наберётся опыта. Впрочем, теннис тем и хорош, что «выстрелить» может и тот, кто находится рядом, но на него не обращают внимания. Ждём от россиян только приятных сюрпризов.