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Даниил Медведев должен хорошо выступить на US Open, чтобы нагнать «Большую двойку», несмотря на неудачи последних недель

Медведева уже списали на US Open. Но он должен бросить вызов новой «Большой двойке»
Артём Тайманов
Медведева уже списали на US Open
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Насчёт Даниила скептики неправы, и статистика выступления россиянина на харде это подтверждает.

Крупные турниры перед последним в сезоне турниром «Большого шлема», US Open в Нью-Йорке, закончились для российских игроков далеко не лучшим образом. Речь в первую очередь о наших давних топах в мужском теннисе, Данииле Медведеве и Андрее Рублёве. Не лучшие результаты показала и Дарья Касаткина, а Вероника Кудерметова вообще ухитрилась проиграть 43-летней Винус Уильямс. Порадовала лишь Людмила Самсонова, дошедшая до финала Монреаля – но из-за дождей и переносов матчей она потратила там столько сил, что решающий поединок проиграла в одну калитку, а к Цинциннати восстановиться не успела.

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Отметим ещё, что на мелком турнире WTA-250 в Кливленде на новой неделе сыграет наша юная звезда Мирра Андреева, которая не попадала в основные сетки Монреаля и Цинциннати по рейтингу, а квалификацию, видимо, решила не играть – к тому же из-за возраста у Мирры ограничено количество взрослых турниров, на которых она может выступить за сезон. Однако 16-летнюю россиянку пока оставим за скобками и обсудим тех, кто уже много лет в туре и добивался серьёзных результатов на крупных соревнованиях.

Как Медведев раньше выступал перед US Open и в Нью-Йорке

Начнём, конечно, с лидера российского тенниса последних лет – Даниила Медведева. По результатам у него получилось худшее выступление на турнирах американской серии за все годы, начиная с момента, когда Даниил вошёл в топ-10. В 2019-м он собрал два финала и титул перед US Open, а затем добрался до титульного матча и в Нью-Йорке. 2020-й сложно оценивать из-за начавшейся в том году пандемии, которая серьёзно повлияла в том числе на весь мировой спорт, существенно урезав в том числе и теннисный календарь. После паузы, длившейся около полугода, Медведев сыграл «Мастерс» в Цинциннати, который фактически проводился на кортах US Open для более удобной логистики с учётом всей ситуации, и выступил на самом мэйджоре. В следующие три года подготовка была уже полноценной, и наиболее удачной оказалась в 2021-м (титул в Торонто и полуфинал в Цинциннати), после чего Даниил выиграл свой первый и пока единственный турнир «Большого шлема», уверенно разобравшись в финале с Новаком Джоковичем. Оценить все результаты россиянина летом в Америке можно в нашей табличке.

Выступление Медведева на летней хардовой серии, таблица:

Вашингтон/ Лос-Кабос«Мастерс» в Канаде (Монреаль/Торонто)ЦинциннатиUS Open
2019Финал В, проиграл КирьосуФинал, проиграл НадалюТитул, победил ГоффенаФинал, проиграл Надалю
2020--Четвертьфинал, проиграл Баутиста-АгутуПолуфинал, проиграл Тиму
2021-Титул, победил ОпелкуПолуфинал, проиграл РублёвуТитул, победил Джоковича
2022Титул Л-К, победил Норри1/16 финала, проиграл КирьосуПолуфинал, проиграл Циципасу1/8 финала, проиграл Кирьосу
2023-1/4 финала, проиграл де Минору1/8 финала, проиграл Звереву?

«Если Даниил продолжит играть так, то на US Open далеко не пройдёт»

Выступления Даниила в Торонто и Цинциннати этим летом, безусловно, расстроили. Известный советский и российский теннисист Андрей Чесноков, например, был очень раздосадован игрой Медведева в Канаде с Алексом де Минором. «Даниил играл ужасно. Когда он подавал на матчболе соперника, я был уверен, что сделает двойную ошибку. Мне кажется, ему не хватило терпения, де Минор доставал много мячей. Я не ожидал проигрыша в этом матче, тем более что у него было хорошее преимущество в первом сете. Если Медведев продолжит играть так же, то на US Open далеко не пройдёт», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

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Сам Даниил после поражения в Торонто жаловался на местные условия и в первую очередь на мячи. В Цинциннати мячи устроили его немного больше. «По-моему, корт другой. Может быть, мячи тоже. Но про мячи трудно говорить, потому что они сильно реагируют на покрытие. Можно построить тут же другой корт, и мячи будут реагировать по-другому. Трудно сказать. Но корт другой, мяч летит. В каждом матче, который я видел по ТВ, после одного плохого удара он летел бесконтрольно. И это непросто, потому что мы не идеальные. Но в таких условиях нужно стараться быть ближе к идеалу, чем соперник», — сказал Медведев на корте после победы над Лоренцо Музетти. Однако справиться со Зверевым в третьем раунде всё равно не удалось, хотя матч был упорный. Отметим, что Александр после игры признался, что советовался по тактике игры с Карлосом Алькарасом, который в этом сезоне уже дважды уверенно побеждал Даниила.

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У Медведева сейчас скорее временный спад…

Обоим предыдущим финалам Медведева в Нью-Йорке предшествовали отличные результаты на турнирах перед US Open. Даниил в целом часто показывает свой лучший теннис именно сериями, разыгрываясь и разбираясь с соперниками на одном турнире за другим. В прошлом году за неудачными выступлениями в Канаде и Цинциннати последовал провал и на US Open. Правда, отчасти россиянину не повезло, что он дважды рано попал на Кирьоса, но его теннис тогда в целом не впечатлял. Впрочем, после проигранного финала Australian Open в начале того сезона у Даниила вообще вся оставшаяся часть календаря не задалась, в том числе на фоне операции и других проблем. Летняя американская серия тогда стала лишь частью общей тенденции. В этом году Медведев играл намного лучше, в том числе в Америке, где он впервые здорово выступил на весенних «Мастерсах», став финалистом в Индиан-Уэллсе и чемпионом в Майами. Раньше он никогда не проходил там дальше 1/8 финала и четвертьфинала соответственно.

Сейчас всё-таки есть ощущение, что у Даниила временный спад, а не серьёзные трудности. Он уже выходил на пик в этом сезоне сначала в конце зимы и весной, а несколько месяцев назад добрался до полуфинала на Уимблдоне – тоже впервые в карьере. Кстати, весной Медведев ещё и свой первый титул на грунте завоевал, причём сразу на «Мастерсе», в Риме. При этом перед Римом были ранние поражения в Монте-Карло и Мадриде, а сразу после – провал на «Ролан Гаррос» в виде проигрыша в первом круге (да и травяные турниры перед Уимблдоном россиянин провёл откровенно слабо). Словом, в этом сезоне у Даниила уже были отличные результаты на отдельно взятых турнирах, и наверняка он должен выйти на новый пик как раз к US Open – особенно если сетка первых кругов позволит спокойно разыграться. И в любом случае благодаря высокому номеру посева с новой «Биг-2» – Джоковичем и Алькарасом – раньше полуфинала Медведев не встретится.

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…а вот форма Рублёва беспокоит сильнее

Форма Андрея Рублёва вызывает куда большее беспокойство. Он в этом году отметился первым в карьере титулом «Мастерса» в одиночном разряде, выиграв Монте-Карло (а потом, кстати, и в парном – с Кареном Хачановым в Мадриде), а также добавил в свою четвертьфинальную коллекцию «Шлемов» ещё два прохода до этой стадии. При этом сразу после 1/4 финала Уимблдона неугомонный Рублёв поехал на европейский грунт. Это принесло ему титул в Бостаде, но в плане дальнейшей подготовки скорее помешало. Сейчас у Андрея уже три проигранных матча подряд, в том числе в стартовых для него раундах Торонто и Цинциннати. При этом Рублёв в последних играх выглядел достаточно нервным и немало психовал. Возможно, россиянина отвлекает что-то вне корта, а возможно, он просто злится на себя за такой уровень тенниса. В любом случае у россиянина был реальный шанс пробиться в топ-4 и не встретиться до полуфинала US Open с Джоковичем, Алькарасом или Медведевым. А сейчас Андрей оказался восьмым в рейтинг-листе ATP, и матч с кем-то из этой тройки уже в 1/4 финала весьма вероятен.

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Про Хачанова сейчас в принципе ничего не скажешь, потому что Карен, едва успев вернуться в топ-10 по итогам «Ролан Гаррос», выбыл из-за стрессового перелома и до сих пор не вернулся в тур. Правда, он планировал сыграть в Цинциннати и до последнего был заявлен на матч первого круга с Энди Марреем, но в итоге сначала снялся британец, а затем и российский теннисист. Таким образом, если Карен и выступит на US Open, то совершенно без игровой практики.

Когда в топ вернётся Касаткина?

Ещё один вопрос – когда на свой уровень вернётся Дарья Касаткина. Россиянка в прошлом году провела свой лучший сезон, впервые в карьере квалифицировавшись на Итоговый чемпионат WTA во многом благодаря достаточно стабильным результатам в целом, а также полуфиналам «Ролан Гаррос» и Рима. Однако в нынешнем году Дарья выступает намного слабее – но хотя бы разница не так велика, как между сезоном-2018, который она закончила десятой ракеткой мира, и 2019-м, по итогам которого россиянка рухнула на 69-ю строчку рейтинга. К тому же зимой, в феврале Касаткина сменила тренера, расставшись с Карлосом Мартинесом и начав работать с бывшим итальянским теннисистом Флавио Чиполлой – к таким перестановкам тоже надо адаптироваться. На данный момент Касаткина вышла на некое плато результатов уровня 1/8–1/4 финала, но пробиться дальше на крупных турнирах ей пока не удаётся. Побед над топами тоже нет – правда, в Монреале она была очень близка к успеху в матче с Еленой Рыбакиной, но всё же проиграла.

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Остальные россиянки в целом не отличаются стабильностью. Кудерметова после полуфиналов Мадрида и Рима явно сдала, проиграв в первом круге «Ролан Гаррос» и во втором раунде Уимблдона (в Лондоне, правда, ей не повезло с жеребьёвкой – попала на будущую чемпионку, Маркету Вондроушову). После этого Вероника взяла паузу до Цинциннати, где ухитрилась не взять ни сета у Винус Уильямс, хотя вела 4:1 в первой партии и 5:1 во второй. Перед US Open Кудерметова, как и Мирра Андреева, Анна Блинкова и Екатерина Александрова, сыграет ещё в Кливленде, но в целом её последние выступления разочаровывают. У Людмилы Самсоновой, конечно, была более чем объективная причина неудачи в Цинциннати после финала Торонто, но она и раньше была очень зависима от пиков формы и не в лучший день могла проиграть кому угодно на собственных ошибках. То же относится и к Александровой, только её уровень игры в целом немного ниже.

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Даниил остаётся главной надеждой России

Словом, как ни крути, главной российской надеждой в обоих разрядах на «Шлеме» всё равно остаётся Даниил Медведев. Можно предполагать, что покажет какой-то результат и Касаткина, но титула или финала от неё ждать точно совсем уж сложно, в то время как у Медведева в принципе есть игра, позволяющая рассчитывать на подобное, и набрать форму он вполне может. В Рублёва сейчас верится намного меньше, как и в Хачанова – если Карен вообще сыграет в Нью-Йорке. Ему сначала нужно вернуть свои кондиции после травмы, а уже потом снова биться за высокие результаты.

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У девушек приятно удивить опять может Мирра Андреева, но для 16-летней теннисистки и выход в третий-четвёртый круг «Шлема» – уже прекрасное достижение, а за более серьёзные награды она наверняка будет биться немного позже, когда окрепнет и наберётся опыта. Впрочем, теннис тем и хорош, что «выстрелить» может и тот, кто находится рядом, но на него не обращают внимания. Ждём от россиян только приятных сюрпризов.

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