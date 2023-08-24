Видеообзор поражения Мирры Андреевой от Слоан Стивенс на турнире в Кливленде

67-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Кливленде (США). В матче второго круга Андреева со счётом 3:6, 3:6 проиграла чемпионке US Open — 2017, бывшей третьей ракетке мира, американке Слоан Стивенс (9).
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данного матча.
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA
Продолжительность поединка составила 1 час и 15 минут. Андреева-младшая два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала три заработанных брейк-пойнта. На счету Стивенс ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Отметим, что матч начался накануне, 23 августа, и был прерван из-за грозы при счёте 6:3, 3:0 в пользу американки.
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