«Мы поняли, какая она жалкая». Свёнтек досталось за неоднозначный момент в сериале Netflix

Первая ракетка мира Ига Свёнтек не слишком удачно провела недавние «Мастерсы» в Монреале и Цинциннати. Вылеты в полуфиналах от будущих чемпионок Джессики Пегулы и Кори Гауфф нельзя назвать полным провалом, но всё-таки от лидера рейтинга WTA ожидали победы хотя бы на одном из «тысячников».

Сейчас Свёнтек готовится к US Open, где будет защищать прошлогодний титул. В случае посредственного результата есть немалая вероятность, что польскую теннисистку с первого места сместит белоруска Арина Соболенко. Свёнтек нужно обязательно выступить лучше Соболенко. Не устроит даже вылет на одной стадии, как было недавно в полуфинале Цинциннати.

Состояние Иги перед US Open оставляет много вопросов. В Цинциннати Свёнтек призналась, что сильно устала и рада получить несколько выходных для восстановления энергии. Но дело не только в физических кондициях. Психологическое состояние первой ракетки мира тоже нельзя назвать идеальным.

Во время «Мастерса» в Цинциннати Свёнтек дала понять, что очень болезненно воспринимает критику болельщиков.

«Количество ненависти и критики, которое я и моя команда получаем даже после проигранного сета, просто смехотворно. Я хочу призвать людей быть более вдумчивыми, когда они высказываются в интернете, а также сосредоточиться на положительной стороне того, что мы делаем. Я сегодня плохо начала матч (с китаянкой Чжэн Циньвэнь (3:6, 6:1, 6:1) в третьем круге. – Прим. «Чемпионата»), но мне бы хотелось, чтобы люди смотрели и понимали, как я решила проблему и выбралась из неприятностей. Все мы многим жертвуем и очень усердно работаем, чтобы быть там, где находимся. Мы всегда выкладываемся на 100% каждый день», – сказала Свёнтек.

Ига Свёнтек на «Мастерсе» в Цинциннати Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Хейтеров у Иги действительно много, но то же самое можно сказать про любого топ-спортсмена. Подавляющее большинство звёзд не обращает внимания на ненавистников, а если кто-то делает подобное, то вполне уместно говорить о проблемах ментального характера.

Что интересно, едва ли не самая жёсткая критика в адрес Свёнтек звучит за выбор психолога. Разгорелась нешуточная дискуссия после выхода недавнего эпизода документального сериала Break Point от Netflix.

В одном из моментов Ига посещает салон для стрижки. Парикмахер спрашивает у теннисистки, какую именно причёску она хочет сделать. Свёнтек попыталась что-то сказать, но была перебита своим личным психологом Дарьей Абрамович, которая ответила на вопрос вместо неё.

«Сделайте так, чтобы она могла потом заплетать волосы», — заявила Абрамович.

Свёнтек сразу же с ней согласилась, ещё и добавила весьма нелепое оправдание.

«Я отказываюсь жертвовать своими волосами ради тенниса, поскольку приходится приносить в жертву всё остальное», — сказала Ига.

Дарья Абрамович и Ига Свёнтек Фото: Из личного архива Иги Свёнтек

Абрамович нарвалась на жёсткую критику за бестактность и стремление полностью контролировать Свёнтек. Иге это не понравилось, и она решила объясниться.

«Там всё так смонтировали, что люди неправильно интерпретировали некоторые ситуации. Мы уже обсуждали это с Netflix — мне бы хотелось, чтобы кое-что сделали иначе. Когда мы смотрели серию перед премьерой, то уже не могли повлиять на монтаж. Этот момент ещё раз убедил меня, что сейчас мне не стоит сниматься в таких сериалах. И я бы хотела, чтобы люди не осуждали так активно, потому что они не понимают, когда я использую сарказм. Я понимаю, что публично сарказм использовать не нужно, потому что люди не понимают и только сеют ненависть. В сцене стрижки я саркастично сказала, что не буду подстраивать причёску под теннис, потому что раньше обычно стриглась очень коротко. У меня очень капризные волосы, если причёска неидеальная, я не могу их контролировать. Дарья мне об этом напомнила. Ей в итоге досталось за то, что она якобы влияет на то, как я стригусь. Это неправда. Люди не увидели сарказм и критиковали. Это неприятно. Я просто хотела показать, что наша работа идёт 24/7. Всё, что мы едим, что делаем, влияет на результаты», — сказала Свёнтек.

Проблема в том, что сарказм в сцене в парикмахерской не просматривался даже близко. Атмосфера там царила весьма напряжённая, а не весёлая. Ига хотела ответить на вопрос парикмахера, но была бесцеремонно прервана психологом. Абрамович решила за теннисистку, какую стрижку ей следует сделать. Свёнтек затем спокойно согласилась, как будто подобное навязывание чужой воли является для неё нормой.

В популярном аккаунте The Tennis Letter видео противоречивого момента в парикмахерской собрало более двухсот тысяч просмотров. Болельщики активно обсуждали случившееся и комментарий Свёнтек, где она говорила о «ненависти». Психолог приняла на себя основной удар, но Иге тоже доставалось за мягкотелость и неспособность самостоятельно принимать решения.

«Она везде ходит со своим психологом? Салон, матчи, ужин. Немного странно».

«Психолог Дарья контролирует Игу. Мы поняли, какая она жалкая. История из личного опыта. Однажды на закрытом корте Ига тренировалась. Фанаты наблюдали за ней и пытались сфотографироваться, но психолог остановила нас. Она вообще нехороший человек».

«Иногда люди ради развлечения заходят слишком далеко, но всё же меня возмущает тот факт, что Свёнтек использует слово «ненависть». Люди высказывают резонные опасения и критикуют роль Дарьи в жизни Иги. Мне не нравится, что она называет это «ненавистью».

«Психолог пытается помочь и просит сделать такую причёску, чтобы волосы Иги по длине можно было завязать и они не мешали ей во время игры. В этом нет ничего плохого. Но вопрос в том, почему она вообще пришла к ней на стрижку?»

«Создаётся впечатление, что Абрамович оказывает большое влияние на Игу. Это не первый раз, когда мы видим подобное в теннисе», — писали болельщики.

Дарья Абрамович с Игой Свёнтек и её тренерским штабом после победы на «Ролан Гаррос» — 2022 Фото: Corinne Dubreuil/Pool/Getty Images

Абрамович работает со Свёнтек с 2019 года, когда теннисистка ещё была тинейджером. С тех пор Ига выиграла четыре турнира «Большого шлема» и закрепилась на первом месте в рейтинге WTA. Вроде бы результат сотрудничества вполне продуктивный, но степень влияния психолога на спортсменку стороннему наблюдателю действительно кажется излишней.

Арина Соболенко, которой в сериале Netflix тоже посвящён отдельный эпизод, удивилась недовольству Свёнтек, поскольку теннисисткам перед выходом продукта на экран позволяли делать коррективы, если им что-то не нравилось.

«Перед выходом нам показывали эпизод, и можно было вносить правки. Я не знаю, почему она это не сделала, когда смотрела свою серию. Не знаю», – сказала Соболенко.

Ответ на вопрос, почему Свёнтек не внесла правки, напрашивается сам со себе. Вероятно, потому что её психолог Дарья Абрамович хотела, чтобы момент в парикмахерской выглядел именно так, как его в итоге показали зрителям. Абрамович решила продемонстрировать, что буквально во всём контролирует Игу, даже в самых мелочах. Она перестаралась, поскольку наверняка не ожидала нарваться на резкую критику. В итоге Свёнтек пришлось её оправдывать и срываться на болельщиках, которые «сеют ненависть».

Иге Свёнтек всего 22 года. В таком возрасте многие ещё поддаются влиянию старших. Возможно, выставленные на обозрение широкой публике детали взаимоотношений Иги с психологом пойдут на пользу теннисистке. Свёнтек следует если не отказаться от услуг Абрамович, то пересмотреть отношения с ней. Например, минимизировать влияние Дарьи на самые мелкие аспекты своей жизни вроде стрижки в парикмахерской. И в целом проявлять больше характера, не стесняться возражать ей. Иначе есть риск ментального выгорания, которое определённо проявится не только в быту, но и на корте. Психологическое состояние Свёнтек во второй половине лета вызывает беспокойство. Предстоящий US Open покажет, сумеет ли Ига решить свои проблемы.