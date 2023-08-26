Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эрика Андреева проиграла в финале квалификации US Open

Эрика Андреева проиграла в финале квалификации US Open
Комментарии

159-я ракетка мира, 19-летняя россиянка Эрика Андреева в финале квалификации US Open уступила американке Кэти Волынец (127-я ракетка мира) со счётом 1:6, 6:4, 2:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 33 минуты. За это время Андреева исполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из восьми заработанных брейк-пойнта (50%). В свою очередь, Волынец сделала 1 эйс, совершила четыре двойные ошибки и смогла реализовать 7 из 13 возможных брейк-пойнтов (54%).

Таким образом старшая из сестёр Андреевых упустила шанс выйти в основную сетку последнего турнира Большого шлема в 2023 году.

Сам Us Open стартует 28 августа и продлится до 9 августа. Призовой фонд женского турнира составляет $ 65 млн.

US Open — квалификация (ж). Финал
26 августа 2023, суббота. 02:15 МСК
Эрика Андреева
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 2
6 		4 6
         
Кэти Волынец
США
Кэти Волынец
К. Волынец
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android