Эрика Андреева проиграла в финале квалификации US Open

159-я ракетка мира, 19-летняя россиянка Эрика Андреева в финале квалификации US Open уступила американке Кэти Волынец (127-я ракетка мира) со счётом 1:6, 6:4, 2:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 33 минуты. За это время Андреева исполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из восьми заработанных брейк-пойнта (50%). В свою очередь, Волынец сделала 1 эйс, совершила четыре двойные ошибки и смогла реализовать 7 из 13 возможных брейк-пойнтов (54%).

Таким образом старшая из сестёр Андреевых упустила шанс выйти в основную сетку последнего турнира Большого шлема в 2023 году.

Сам Us Open стартует 28 августа и продлится до 9 августа. Призовой фонд женского турнира составляет $ 65 млн.