Медведев: цель — чтобы после US Open говорили обо мне

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от Открытого чемпионата США.

«Противостояние Алькараса и Джоковича — это замечательно для тенниса. Но сейчас начинается турнир, и мы — я или кто-то другой — постараемся победить кого-то из них и не дать им сыграть друг с другом. Тем не менее это не является для меня раздражающим фактором.

Алькарас и Джокович значительно опережают меня в рейтинге. Я нахожусь на третьем месте, а дальше также большой отрыв. Так что это нормально, что мы говорим о них и обо мне. Цель состоит в том, чтобы после US Open говорили обо мне, и я постараюсь выполнить эту задачу», — приводит слова Медведева Tennis World USA.

В матче первого круга Медведев сыграет с Аттилой Балажем из Венгрии.