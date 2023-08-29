Медведев: цель — чтобы после US Open говорили обо мне
Поделиться
Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от Открытого чемпионата США.
«Противостояние Алькараса и Джоковича — это замечательно для тенниса. Но сейчас начинается турнир, и мы — я или кто-то другой — постараемся победить кого-то из них и не дать им сыграть друг с другом. Тем не менее это не является для меня раздражающим фактором.
Алькарас и Джокович значительно опережают меня в рейтинге. Я нахожусь на третьем месте, а дальше также большой отрыв. Так что это нормально, что мы говорим о них и обо мне. Цель состоит в том, чтобы после US Open говорили обо мне, и я постараюсь выполнить эту задачу», — приводит слова Медведева Tennis World USA.
В матче первого круга Медведев сыграет с Аттилой Балажем из Венгрии.
Комментарии
- 29 августа 2023
-
11:42
-
11:33
-
10:43
-
10:25
-
10:12
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
07:54
-
07:42
-
04:39
-
04:29
-
04:28
-
04:22
-
04:14
-
04:08
-
03:25
-
03:20
-
02:42
-
01:44
-
01:01
-
00:26
-
00:15
- 28 августа 2023
-
23:44
-
23:30
-
23:17
-
23:10
-
22:59
-
22:56
-
22:49
-
22:35
-
22:29
-
22:25
-
22:25
-
22:15
Партнерский контент