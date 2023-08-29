Мишель Обама — о равных призовых: речь идёт о том, как женщин видят и ценят в этом мире

Мишель Обама, супруга 44-го президента США Барака Обамы, вышла на корт, чтобы принять участие в церемонии чествования экс первой ракетки мира, бывшего президента WTA американской теннисистки Билли Джин Кинг. Мероприятие было также посвящено 50-летию Открытого чемпионата США по теннису, ставшего первым теннисным турниром «Большого шлема», в котором женщинам выплачиваются равные с мужчинами призовые деньги.

«Билли Джин учит нас, что, когда всё находится на волоске, у всех нас есть выбор. Мы можем подождать и принять то, что нам дают. Мы можем сидеть молча и надеяться, что кто-то другой будет сражаться в наших битвах. Или мы можем занять свою собственную позицию. Мы можем использовать любые платформы, которые у нас есть, чтобы высказываться и бороться, чтобы защитить достигнутый нами прогресс и выравнять правила игры для всех наших дочерей.

Даже сегодня существует слишком много турниров, в которых женщины и мужчины по-прежнему получают разную оплату. Давайте помнить, что всё это намного больше, чем зарплата чемпиона. Речь идёт о том, как женщин видят и ценят в этом мире», – сказала Мишель Обама в перерыве между матчем Кори Гауфф и встречей Новака Джоковича.