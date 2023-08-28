Вмешается ли Медведев в схватку Алькараса и Джоковича? 10 причин следить за US Open – 2023

В Нью-Йорке развернётся острая борьба не только за титулы, но и за звание первой ракетки мира — как у мужчин, так и у женщин.

Заключительный в сезоне «Шлем» стартует в понедельник, 28 августа. Спустя два года на кортах Нью-Йорка выступит 23-кратный победитель мэйджоров Новак Джокович. Напомним, в 2022 году знаменитого серба не допустили к участию из-за коронавирусных правил, а сейчас он сражается не только за титул, но и за звание первой ракетки мира.

История

Впервые турнир был разыгран в 1881 году – на четыре года позже, чем Уимблдон, зато, в отличие от остальных трёх турниров «Большого шлема», чемпионат США никогда не прерывался, даже на один год. Таким образом, нынешний розыгрыш будет 143-м по счёту (Уимблдон разыгрывался «всего» 136 раз из-за «перерывов» на две мировые войны и пандемию коронавируса). До конца 1970-х Открытый чемпионат США проводился в разных местах, пока в 1978-м окончательно не переехал в нью-йоркский Flushing Meadows–Corona Park на корты национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг.

Герои прошлых лет

Рекордсменами турнира по количеству титулов в Открытую эру (с 1968 года) среди мужчин являются Джимми Коннорс, Пит Сампрас и Роджер Федерер (по пять трофеев), а среди женщин – Крис Эверт и Серена Уильямс – по шесть. Четыре победы у Рафаэля Надаля, но он нынешний сезон завершил досрочно из-за травмы. У Новака Джоковича же «только» три победы.

Россияне, отличившиеся в Нью-Йорке

US Open для российских, да и в целом для отечественных теннисистов довольно успешный турнир «Большого шлема». Победы в одиночном разряде здесь праздновали Марат Сафин (2000), Светлана Кузнецова (2004), Мария Шарапова (2006) и Даниил Медведев (2021). До финала добирались Елена Дементьева (2004), снова Кузнецова (2007), Вера Звонарёва (2010) и ещё раз Медведев (2019). В женском парном разряде побеждали Наталья Зверева (1991, 1992), Звонарёва (2006, 2020), Динара Сафина (2007), Елена Веснина и Екатерина Макарова (2014), у мужчин отличался Евгений Кафельников (1997). В миксте титулы завоёвывали Звонарёва (2004) и Макарова (2012).

Защита титула

С 2004 по 2008 год потрясающая серия из пяти титулов в Нью-Йорке удалась Роджеру Федереру. Но с тех пор – как отрезало: никто из последующих чемпионов защитить титул не мог. Сумеет ли триумфатор турнира 2022 года Карлос Алькарас прервать эту неприятную тенденцию и повторить свой успех и в нынешнем розыгрыше?

Карлос Алькарас Фото: Julian Finney/Getty Images

Только чудо помешает Джоковичу стать первой ракеткой мира

Поскольку в прошлом году из-за позиции по вакцинации от коронавируса Новака Джоковича не пустили на US Open, в нынешнем розыгрыше все рейтинговые очки пойдут ему в плюс, а вот Алькарас не сможет ничего прибавить к набранным до этого момента баллам, даже если защитит титул. И получается, что Джоковичу достаточно пройти во второй круг, чтобы гарантированно вернуться на первую строчку в рейтинге и не зависеть от результатов остальных. Более того, Карлос может упасть сразу на третье место. Если он пройдёт не дальше четвёртого круга, а титул завоюет Медведев, то россиянин обгонит испанца и станет вторым вслед за Джоковичем.

У Соболенко – отличные шансы

На прошлом US Open Арина Соболенко проиграла в полуфинале будущей чемпионке Иге Свёнтек. После вычета очков за 2022 год белоруска даже окажется чуть впереди польской соперницы – на 11 баллов. И если теннисистки сойдут на одной и той же стадии нынешнего розыгрыша, то первой ракеткой мира станет как раз Соболенко. Ну а кто из девушек пройдёт по дистанции дальше – та и будет первой.

Арина Соболенко Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Рекордный призовой фонд

US Open увеличил прошлогодний рекордный призовой фонд с $ 60,1 млн ещё на 8,15%. Теперь он составляет $ 65 млн. Чемпионы в одиночном разряде, мужском и женском, получат по $ 3 млн (по нынешнему курсу это около 285 млн рублей), а финалистам достанется по $ 1,5 млн, что всё же далеко от рекордных показателей 2019 года – $ 3,85 млн и $ 1,9 млн соответственно. Тогда, в доковидный период, призовые распределялись совсем в другом процентном соотношении – с уклоном в сторону тех, кто прошёл далеко по сетке.

Четыре дебютанта US Open из России

Россию в одиночных сетках US Open – 2023 представляет 21 игрок. У мужчин участников семеро – Даниил Медведев (третий номер посева), Андрей Рублёв (8), Карен Хачанов (11), Аслан Карацев, Павел Котов, а также дебютанты турнира – Александр Шевченко и Роман Сафиуллин. У женщин сыграют 14 россиянок – Дарья Касаткина (13), Людмила Самсонова (14), Вероника Кудерметова (16), Екатерина Александрова (22), Анастасия Потапова (27), Анна Блинкова, Анна Калинская, Мирра Андреева, Элина Аванесян, Камилла Рахимова, Анастасия Павлюченкова, Маргарита Бетова (бывшая Гаспарян), квалифаеры Вера Зонарёва и Татьяна Прозорова. Отметим, что Андреева – дебютантка US Open, а Прозорова – турниров «Большого шлема» в принципе.

Расклады в мужской сетке

Жребий распределил представителей топ-8 посева таким образом, что Даниил Медведев (3) попал в половину сетки к Карлосу Алькарасу (1). В четверти россиянина оказался его товарищ по сборной Андрей Рублёв (8), а у Алькараса – итальянец Янник Синнер (6). В нижней части могут образоваться такие сочетания: Каспер Рууд (5) – Хольгер Руне (4) и Стефанос Циципас (7) – Новак Джокович (2). Если говорить о россиянах, то Аслан Карацев сыграет в первом круге с чехом Иржи Легечкой, Павел Котов – с австралийцем Ринки Хидзикатой (WC), Роман Сафиуллин – с итальянцем Марко Чеккинато, Медведев – с венгром Аттилой Балажем, Рублёв – с финном Эмилем Руусувуори, Александр Шевченко – с британцем Кэмероном Норри (16), а Карен Хачанов (11) – с американцем Майклом Ммо (WC).

Расклады в женской сетке

Топ-8 посева в женской сетке распределились так: Ига Свёнтек (1) – Кори Гауфф (6), Елена Рыбакина (4) – Мария Саккари (8), Каролин Гарсия (7) – Джессика Пегула (3) и Онс Жабер (5) – Арина Соболенко (2). Отметим, что из 14 россиянок только одной досталась сеяная соперница – Камила Рахимова встретится с олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич (15).

Вот 10 причин, почему надо следить за US Open – 2023. Турнир пройдёт в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября. Все подробности – на «Чемпионате».