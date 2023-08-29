Звонарёва не смогла выйти во второй круг US Open, уступив Викмайер

Российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла выйти во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open Звонарёва, начавшая соревнования с квалификации, потерпела поражение от представительницы Бельгии Янины Викмайер, попавшей в основную сетку в качестве лаки-лузера, со счётом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

Звонарёва один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала один из четырёх брейк-пойнтов. Викмайер выполнила два эйса, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

За выход в третий круг US Open Викмайер сыграет с 17-й ракеткой соревнований американкой Мэдисон Кис, которая в стартовом матче турнира оказалась сильнее Аранчи Рус из Нидерландов – 6:2, 6:4.