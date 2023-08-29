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Звонарёва не смогла выйти во второй круг US Open, уступив Викмайер

Звонарёва не смогла выйти во второй круг US Open, уступив Викмайер
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Российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла выйти во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open Звонарёва, начавшая соревнования с квалификации, потерпела поражение от представительницы Бельгии Янины Викмайер, попавшей в основную сетку в качестве лаки-лузера, со счётом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

Звонарёва один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала один из четырёх брейк-пойнтов. Викмайер выполнила два эйса, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

За выход в третий круг US Open Викмайер сыграет с 17-й ракеткой соревнований американкой Мэдисон Кис, которая в стартовом матче турнира оказалась сильнее Аранчи Рус из Нидерландов – 6:2, 6:4.

US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 21:15 МСК
Янина Викмайер
85
Бельгия
Янина Викмайер
Я. Викмайер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Вера Звонарёва
677
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 20:35 МСК
Аранча Рус
45
Нидерланды
Аранча Рус
А. Рус
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Мэдисон Кис
17
США
Мэдисон Кис
М. Кис
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