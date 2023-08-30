Григор Димитров победил Алекса Молчана с тай-брейком в пятом сете в первом круге US Open

Болгарин Григор Димитров выиграл у словака Алекса Молчана в первом круге Открытого чемпионата США со счётом 6:7 (9:11), 6:7 (5:7), 6:1, 7:5, 7:6 (11:9). Игра проходила на седьмом корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке (США) на покрытии хард и продолжалась 4 часа 38 минут.

19-й сеяный Димитров сделал 20 эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал пять из 14 брейк-пойнтов. Его соперник восемь раз подал на вылет, девять раз ошибся на подаче и реализовал два из семи брейк-пойнтов. Всего Димитров выиграл 191 очко за матч, а Молчан — 175.

Во втором круге турнира Димитров встретится с британцем Энди Марреем, которые обыграл в стартовом матче француза Корентена Муте в трёх сетах.