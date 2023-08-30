Павлюченкова сыграет со Свитолиной во втором круге US Open
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open Павлюченкова обыграла теннисистку из США Фиону Кроули со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.
Павлюченкова два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти заработанных. Её соперница выполнила два эйса, пять раз сделала двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.
За выход в третий круг US Open Анастасия Павлюченкова сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.
Турнир проводится с 28 августа по 10 сентября. Прошлой победительницей US Open является первая ракетка мира Ига Свёнтек.
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