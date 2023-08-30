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Павлюченкова сыграет со Свитолиной во втором круге US Open

Павлюченкова сыграет со Свитолиной во втором круге US Open
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open Павлюченкова обыграла теннисистку из США Фиону Кроули со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

Павлюченкова два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти заработанных. Её соперница выполнила два эйса, пять раз сделала двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

За выход в третий круг US Open Анастасия Павлюченкова сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

Турнир проводится с 28 августа по 10 сентября. Прошлой победительницей US Open является первая ракетка мира Ига Свёнтек.

US Open (ж). 1-й круг
30 августа 2023, среда. 00:55 МСК
Анастасия Павлюченкова
98
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Фиона Кроули
729
США
Фиона Кроули
Ф. Кроули
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