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Винус Уильямс потерпела поражение в первом круге US Open, выиграв только два гейма

Винус Уильямс потерпела поражение в первом круге US Open, выиграв только два гейма
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Бельгийка Гретье Миннен одержала победу над американкой Винус Уильямс в матче первого круга Открытого чемпионата США — 6:1, 6:1. Игра состоялась на «Артур Эш Стэдиум» в «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» и продолжалась 1 час 14 минут.

Миннен по ходу матча сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. Её соперница трижды подавала на вылет, трижды ошибалась на подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта из пяти. Всего на счету Миннен 62 выигранных очка, а у Уильямс — 36.

Во втором круге бельгийка встретится с другой американкой Сачией Викери, которая обыграла 21-ю сеяную хорватку Донну Векич — 2:6, 7:5, 6:2.

43-летняя Винус Уильямс в 24-й раз выступала на US Open в одиночном разряде. Она выигрывала этот турнир в 2000 и 2001 годах.

US Open (ж). 1-й круг
30 августа 2023, среда. 02:20 МСК
Гретье Миннен
97
Бельгия
Гретье Миннен
Г. Миннен
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Винус Уильямс
410
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
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