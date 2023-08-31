Кирьос — о половине сетки Джоковича на US Open: я тут некоторых даже не знаю

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос иронично высказался об уровне игроков, оставшихся в половине сетки 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича на US Open – 2023.

«Я некоторых тут даже не знаю», — написал Кирьос в своих социальных сетях.

Посеянный под вторым номером Джокович возглавил нижнюю половину сетки US Open. Теннисисты данной половины ещё не сыграли матчи третьего круга, однако в данной части сетки, кроме Джоковича, осталось всего три игрока из топ-20 (Томми Пол, Фрэнсис Тиафо и Тейлор Фритц). В первых двух раундах из этой половины вылетели три игрока топ-10 – датчанин Хольгер Руне (4), норвежец Каспер Рууд (5) и грек Стефанос Циципас (7).