Кирьос — о половине сетки Джоковича на US Open: я тут некоторых даже не знаю
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Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос иронично высказался об уровне игроков, оставшихся в половине сетки 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича на US Open – 2023.
«Я некоторых тут даже не знаю», — написал Кирьос в своих социальных сетях.
Посеянный под вторым номером Джокович возглавил нижнюю половину сетки US Open. Теннисисты данной половины ещё не сыграли матчи третьего круга, однако в данной части сетки, кроме Джоковича, осталось всего три игрока из топ-20 (Томми Пол, Фрэнсис Тиафо и Тейлор Фритц). В первых двух раундах из этой половины вылетели три игрока топ-10 – датчанин Хольгер Руне (4), норвежец Каспер Рууд (5) и грек Стефанос Циципас (7).
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