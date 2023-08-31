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Медведев, Рублёв, Самсонова, Павлюченкова, Касаткина: онлайн-трансляция US Open — 2023, результаты, сетки, где смотреть

Александрова бьётся с украинкой на US Open! Впереди выход на корт Медведева. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция US Open — 2023
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Завершается второй круг последнего в сезоне «Шлема»! В четверг играют шестеро россиян. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на US Open – 2023. В четверг на кортах Нью-Йорка запланировано 32 матча одиночного разряда – по 16 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине. Свои поединки проведут среди прочих шестеро россиян – Даниил Медведев (третий номер посева), Андрей Рублёв (8), Дарья Касаткина (13), Людмила Самсонова (14), Екатерина Александрова (22) и Анастасия Павлюченкова. Причём последние две будут биться с украинками Лесей Цуренко и Элиной Свитолиной (26) соответственно. Также в этот день сыграют первая ракетка мира Карлос Алькарас и чемпионка Australian Open Арина Соболенко. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!

US Open – 2023. Мужчины. Сетка
US Open – 2023. Женщины. Сетка
US Open (ж). 2-й круг
31 августа 2023, четверг. 19:30 МСК
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Тамара Корпач
75
Германия
Тамара Корпач
Т. Корпач
US Open (ж). 2-й круг
31 августа 2023, четверг. 19:30 МСК
Екатерина Александрова
20
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Леся Цуренко
46
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
US Open (ж). 2-й круг
31 августа 2023, четверг. 20:00 МСК
Джоди Бёррэдж
96
Великобритания
Джоди Бёррэдж
Д. Бёррэдж
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
US Open (м). 2-й круг
31 августа 2023, четверг. 21:30 МСК
Гаэль Монфис
162
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
US Open (ж). 2-й круг
31 августа 2023, четверг. 21:30 МСК
Элина Свитолина
26
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
98
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
US Open (ж). 2-й круг
01 сентября 2023, пятница. 02:00 МСК
Дарья Касаткина
14
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Софья Кенин
101
США
Софья Кенин
С. Кенин
US Open (м). 2-й круг
01 сентября 2023, пятница. 02:00 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Ллойд Джордж Харрис
177
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис
US Open (м). 2-й круг
01 сентября 2023, пятница. 03:30 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Кристофер О'Коннелл
69
Австралия
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл

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Live Даниил Сальников

Посмотрите, какой необычный твинер исполнил ветеран Адриан Маннарино! К тому же этот удар получился результативным.

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