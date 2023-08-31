Завершается второй круг последнего в сезоне «Шлема»! В четверг играют шестеро россиян. Все подробности — в трансляции.

Александрова бьётся с украинкой на US Open! Впереди выход на корт Медведева. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на US Open – 2023. В четверг на кортах Нью-Йорка запланировано 32 матча одиночного разряда – по 16 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине. Свои поединки проведут среди прочих шестеро россиян – Даниил Медведев (третий номер посева), Андрей Рублёв (8), Дарья Касаткина (13), Людмила Самсонова (14), Екатерина Александрова (22) и Анастасия Павлюченкова. Причём последние две будут биться с украинками Лесей Цуренко и Элиной Свитолиной (26) соответственно. Также в этот день сыграют первая ракетка мира Карлос Алькарас и чемпионка Australian Open Арина Соболенко. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!

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