Александрова бьётся с украинкой на US Open! Впереди выход на корт Медведева. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на US Open – 2023. В четверг на кортах Нью-Йорка запланировано 32 матча одиночного разряда – по 16 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине. Свои поединки проведут среди прочих шестеро россиян – Даниил Медведев (третий номер посева), Андрей Рублёв (8), Дарья Касаткина (13), Людмила Самсонова (14), Екатерина Александрова (22) и Анастасия Павлюченкова. Причём последние две будут биться с украинками Лесей Цуренко и Элиной Свитолиной (26) соответственно. Также в этот день сыграют первая ракетка мира Карлос Алькарас и чемпионка Australian Open Арина Соболенко. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!
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Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Посмотрите, какой необычный твинер исполнил ветеран Адриан Маннарино! К тому же этот удар получился результативным.
Немного турнирного антуража вам в ленту от поклонников тенниса.
О том, как развивался третий игровой день, читайте в нашем вчерашнем лайве.
Вот компактный перечень сегодняшних матчей игрового дня без подробностей.
Подобрали для вас топ-матчи четвёртого игрового дня US Open с участием шести россиян и Арины Соболенко, которая бьётся на турнире за звание 1-й ракетки мира.
- 31 августа 2023
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- 30 августа 2023
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