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Видео: выход белки на корт прервал матч Звонарёвой в парах на US Open – 2023

Видео: выход белки на корт прервал матч Звонарёвой в парах на US Open – 2023
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Матч на US Open – 2023 в парном разряде у женщин прервал забавный эпизод. На корт в самом разгаре поединка выбежала белка.

Во втором сете матча Лаура Зигемунд (Германия)/Вера Звонарёва (Россия) – Гретье Миннен/Янина Викмайер (обе – Бельгия) зверёк выбежал на корт и привлёк к себе всеобщее внимание. Белка появилась на корте прямо во время розыгрыша, она не пострадала, только немного запаниковала из-за большого количества людей, но быстро сориентировалась и покинула стадион.

«Чемпионат» предлагает к просмотру данный эпизод матча.

Видео доступно на официальном YouTube-канале US Open. Права на него принадлежат USTA.

Отметим, что Звонарёва и Зигемунд одержали волевую победу со счётом 6:7 (3:7), 6:2, [6:0].

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