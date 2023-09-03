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Зверев: ключ ко всему — психологическая выносливость. Учусь этому у Джоковича и Надаля

Зверев: ключ ко всему — психологическая выносливость. Учусь этому у Джоковича и Надаля
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12-я ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев после победы в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2023 с представителем Болгарии Григором Димитровым высказался о важности психологической выносливости в туре.

«Всё, что нужно для достижения успеха, у тебя в голове. Всё в голове, всё в мозгу. В конце концов, мы все физически крепки. Мы все усердно тренируемся по шесть или семь часов в день, а также работаем над собой между турнирами. Ключ ко всему заключается в том, кто более вынослив психологически. Есть такие теннисисты, как Джокович или Надаль, которые сохраняют ясность ума на протяжении последних 20 лет. Вот почему они выиграли по 23 и 22 турнира «Большого шлема». Я просто пытаюсь учиться у них», — сказал Зверев после матча.

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