Зверев в четырёх сетах обыграл Димитрова и прошёл в четвёртый круг турнира US Open

Завершился матч в рамках третьего круга Открытого чемпионата США, в котором встретились представитель Германии Александр Зверев (12-я ракетка мира) и болгарин Григор Димитров (19-я ракетка мира). В итоге победу одежал Зверев со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:1.
Продолжительность встречи составила 3 часа и 39 минут. За это время Александр исполнил 15 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать 7 из 16 заработанных брейк-пойнтов (44%). В свою очередь, Димитров совершил семь эйсов, сделал семь двойных ошибок и реализовал два из пяти возможных брейк-пойнта (40%).
В четвёртом круге немец встретится с итальянцем Янником Синнером (шестая ракетка мира). Теннисисты четырежды ранее встречались на официальных турнирах. Зверев одержал три победы, Синнер — одну.
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