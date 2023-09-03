Мухова впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open, в трёх сетах обыграв Синьюй Ван

Чешская теннисистка Каролина Мухова, десятая ракетка мира, вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче четвёртого круга спортсменка в трёх сетах обыграла 53-ю ракетку мира из Китая Синьюй Ван. Встреча завершилась со счётом 6:3, 5:7, 6:1.
Матч теннисисток продолжался 2 часа 34 минуты. Каролина Мухова по ходу встречи выполнила три эйса, реализовала девять брейк-пойнтов и допустила семь двойных ошибок. На счету Синьюй Ван — три подачи навылет, шесть реализованных брейк-пойнтов и пять двойных ошибок.
Выход в четвертьфинал — лучшее на данный момент достижение Муховой на US Open: ранее спортсменка максимум доходила до 1/8 финала (2020). За полуфинал теннисистка поборется либо с Сораной Кырстей (Румыния, 30), либо с Белиндой Бенчич (Швейцария, 15).
- 3 сентября 2023
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