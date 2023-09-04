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Соболенко станет первой ракеткой мира. Свёнтек возглавляла рейтинг 75 недель

Соболенко станет первой ракеткой мира. Свёнтек возглавляла рейтинг 75 недель
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко станет первой ракеткой мира по окончании Открытого чемпионата США.

Это стало возможным после поражения польской теннисистки Иги Свёнтек в матче 1/8 финала US Open. Соболенко же продолжит своё выступлением турнире. Тем самым она гарантированно наберёт большое количество очков, которое позволит ей возглавить мировой рейтинг. Свёнтек держала первую позицию 75 недель.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США Арина Соболенко поборется с 14-й ракеткой мира из России Дарьей Касаткиной. Ранее у спортсменок было шесть личных встреч, в которых по победам лидирует белоруска со счётом 4-2. В частности, Соболенко была сильнее Касаткиной в третьем круге проходившего месяц назад турнира в Цинциннати (США).

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