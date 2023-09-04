Остапенко сенсационно выбила Свёнтек с US Open! Соболенко станет первой ракеткой мира

В воскресенье, 3 сентября, на Открытом чемпионате США стартовали матчи четвёртого круга. В женской сетке наиболее интересную пару игрового дня образовали чемпионки «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек и Елена Остапенко. Полька трижды выигрывала грунтовый мэйджор, в том числе в этом сезоне, а латвийка праздновала успех в далёком уже 2017-м.

Путь к матчу 1/8 финала US Open у них вышел разным. Свёнтек, как она это довольно часто делает, катком прошлась по соперницам. Первая ракетка мира оказалась сильнее Ребекки Петерсон, Дарьи Савилл (бывшей россиянки Гавриловой) и Каи Юван, причём в первом и в третьем кругах одержала победы с унизительным для соперниц счётом 6:0, 6:1. Остапенко же всякий раз приходилось проводить трёхсетовые поединки. Под напором Елены пали Ясмине Паолини, Элина Аванесян и Бернарда Пера.

Свёнтек, выигравшая US Open в прошлом году, считалась явным фаворитом встречи с Остапенко. Казалось бы, а разве может быть иначе, если в матче участвует лидер рейтинга WTA? Но не всё так просто. В прежние годы теннисистки трижды встречались на корте — и всякий раз сильнее оказывалась представительница Латвии! Причём в этих трёх играх Ига смогла взять у Елены лишь один сет — в последнем противостоянии, которое пришлось на 1/8 финала Дубая-2022.

Так что сегодня у Свёнтек был прекрасный шанс поквитаться с соперницей за предыдущие неудачи. «В свой лучший день она может сыграть идеальный матч, просто выложиться на все сто и попадать практически все мячи, даже когда рискованно атакует. А в другой день всё может быть иначе. Никогда не знаешь, чего ожидать от неё. Но я уже привыкла к тому, что все игроки показывают против меня лучший теннис. Это уже не раз случалось», — приводит слова польки, сказанные после выхода в четвёртый круг, пресс-служба WTA.

Ига Свёнтек играет на US Open — 2023 Фото: Al Bello/Getty Images

Остапенко же выражала надежду, что Свёнтек ввиду статуса фаворита будет испытывать повышенное давление. «Ига играет довольно стабильно, выигрывает много матчей. Нелегко быть первой ракеткой мира, потому что все хотят обыграть тебя. Вероятно, я этим воспользуюсь. Буду просто играть в свой теннис и больше концентрироваться на себе.

Конечно, это будет трудный матч. С другой стороны, мне нечего терять, я уже в четвёртом круге. Думаю, это будет хорошая встреча. Иногда легче играть, когда ты не фаворит. Фавориты ощущают немного больше давления, потому что все ждут от них победы. Теперь я смогу играть свободно. Здорово быть в четвёртом круге. Просто буду наслаждаться этим», — сказала латвийка на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала.

А ещё Елена была среди тех, кто высказался о запахе марихуаны на US Open. «Что касается травки, то это обыденная вещь. Я чувствую этот запах на каждом матче. Неудивительно, что люди жалуются», — говорила она на той же встрече с журналистами.

Остапенко смогла взять подачу соперницы в первом же гейме. У Свёнтек было «больше» на своей подаче, но она допустила двойную ошибку, а затем неудачно провела следующие два розыгрыша. Несмотря на такое начало, уже в следующем гейме полька сделала обратный брейк — 1:1. А в шестом гейме Ига ещё раз взяла чужую подачу после того, как Елена стала чуть больше ошибаться. На брейк-пойнте Свёнтек красиво обвела соперницу с форхенда — 4:2.

Обеспечив себе преимущество, Ига спокойно довела дело до победы в сете. Подавая на партию при 5:3, она реализовала первый же сетбол — 6:3 за 40 минут. Остапенко чаще удавалась активная игра (12 виннерсов против восьми у соперницы), но и невынужденных ошибок у неё оказалось побольше (девять против шести).

Елена Остапенко играет на US Open — 2023 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Во втором сете Остапенко попыталась перевернуть ситуацию — и ей это удалось! Представительница Латвии повела 3:0 с брейком — Свёнтек, подавая во втором гейме, после 40:15 вдруг стала ошибаться. В седьмом гейме у Елены случился срыв: она допустила две двойные ошибки и, как следствие, под ноль отдала свою подачу. Но это не выбило её из колеи, и уже в следующем гейме Остапенко оформила второй брейк, после чего счёт стал 5:3 в её пользу. Подавая на сет, Елена спасла брейк-пойнт, а затем воспользовалась первым же сетболом — 6:3 за 41 минуту.

В решающем сете Остапенко попыталась не останавливаться на достигнутом. Она и в этот раз смогла начать партию с брейка, после чего забрала свой гейм — 2:0. Более того, у Елены получилось сделать второй брейк, хотя третий гейм начался с 30:0 на подаче Свёнтек. Но Остапенко стала играть невероятно агрессивно, и это принесло ей успех в следующих четырёх розыгрышах. Затем латвийка под ноль забрала свою подачу — 4:0!

Тут игра у Иги совсем развалилась. В пятом гейме Елене удался третий брейк подряд, но при 5:0 она дрогнула и не смогла подать на матч, взяв лишь один розыгрыш. И всё же седьмой гейм стал последним. Остапенко, вновь включив агрессию и мощь, под ноль взяла подачу Свёнтек и за 1 час 49 минут одержала эффектную волевую победу — 3:6, 6:3, 6:1!

Так Остапенко, одержав четвёртую победу в четырёх матчах со Свёнтек, впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open. На этой стадии она сразится с шестой ракеткой мира Кори Гауфф, которая в своём матче четвёртого круга обыграла Каролину Возняцки, возобновившую карьеру после паузы, продлившейся три с половиной года.

Кроме того, поражение Свёнтек, не защитившей здесь титул, означает, что по окончании Открытого чемпионата США полька перестанет быть первой ракеткой мира. Ига возглавила рейтинг WTA почти полтора года назад и с тех пор не уступала первую строчку. Вне зависимости от результатов оставшихся матчей US Open новым лидером мировой классификации станет белоруска Арина Соболенко.

Открытый чемпионат США завершится 10 сентября. За всеми событиями US Open следите на «Чемпионате».