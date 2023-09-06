Кирьос: я определённо не получил должного признания за разгром Медведева в прошлом году

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос высказался об уровне чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира, россиянина Даниила Медведева.
«Определённо не получил должного признания за его разгром в прошлом году», — отреагировал Кирьос на новость о том, что Медведев вышел в четвертьфинал US Open.
Кирьос имеет в виду матч в 1/8 финала US Open — 2022. Тогда Ник обыграл Медведева со счётом 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2.
Впоследствии один из пользователей резонно поинтересовался, есть ли у австралийца титул на ТБШ.
«Разве я говорил о турнирах «Большого шлема»? Это игрок, который стабильно выступает лучше меня, но личка у нас интересная (4-1 в пользу Кирьоса. – Прим. «Чемпионата»)», — написал Кирьос в своих социальных сетях.
Сегодня, 6 сентября, Медведев (3) сразится с соотечественником, олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, восьмой ракеткой мира Андреем Рублёвым за выход в полуфинал US Open – 2023. Поединок начнётся приблизительно в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Андрей Рублёв в четвертьфинале US Open.
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