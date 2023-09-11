Янчук высказался о победе Джоковича над Медведевым в финале US Open

Советский и российский теннисист, тренер Виктор Янчук поделился впечатлениями от финального матча US Open — 2023, в котором серб Новак Джокович со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 обыграл россиянина Даниила Медведева.

«Ясно, что Джокович — это не только одарённый игрок, но он ещё и продумывает подготовку к матчу. Он подобрал ключики, правильную манеру игры, сделав выводы из прошлых поражений от Медведева. Джокович методично, последовательно и обдуманно навязал сопернику свою игру, атакуя избирательно после хорошей подготовки. Такая тактика принесла успех.

Если бы Медведеву удалось выиграть тай-брейк, то ход матча был бы другим. Стиль игры Джоковича оказался неудобным для Даниила. Новак не подавлял Медведева, но держал игру на равных и избирательно готовил завершающие удары. Сказывается мастерство. На то он и лидер мирового тенниса, одержал 24-ю победу на турнирах «Большого шлема», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.