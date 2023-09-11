«Джокович преподал урок Медведеву». Бурная реакция на яркий финал US Open

Финальный матч US Open, в котором играл Даниил Медведев, оказался всё-таки не столь напряжённым, как встреча 1/2 финала с участием россиянина. Тогда Медведев в четырёх сетах сломил сопротивление Карлоса Алькараса, а в решающем матче не взял ни одной партии у Новака Джоковича. Хотя был близок к этому во втором сете, который серб выиграл на тай-брейке. Однако финал ТБШ — событие, заведомо не оставляющее никого равнодушным. Этот матч, который Джокович выиграл со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3, ещё долго будут обсуждать.
По словам Медведева, ключевым моментом стало поражение во втором сете. «Конечно, я сожалею о втором сете. Я должен был выиграть его. Но иногда в теннисе не всё так просто. У меня было два варианта, и я выбрал неправильный. В целом да, второй сет был лучшим сетом, который я играл. И я его не выиграл. Поэтому я бы сказал, что это нормально, что матч сложился таким образом. Потому что в первом и в третьем сете он был вроде как лучше.
Во-вторых, если бы я выиграл сет, возможно, игра могла бы сложиться по-другому. Если я хотел выиграть матч, мне нужно было выиграть сет», — сказал россиянин на пресс-конференции.
Также Даниил прокомментировал эпизод с падением на корт в начале третьего сета: «Я ничего не почувствовал. На самом деле в тот момент, когда я упал, я подумал: чувак, может, это и не опасно, но я мог навредить себе. Так что, может, минуту я думал, больно это или нет. У меня была ещё одна проблема. В третьем сете она усиливалась. Но это теннис. Может быть, если бы я выиграл второй сет, то не думал бы о ней».
Джокович же, заплакавший после победы, рассказал, как вообще ему удалось стать 24-кратным чемпионом ТБШ:
«Все эти годы это была невероятная стойкость, вера. Моя жена, мои дети, моя команда — это такой же ваш трофей, как и мой. Я вас люблю. Входить в историю в этом виде спорта – это замечательно. Это особенное. Во всех смыслах. Это трудно описать.
В восемь лет у меня была мечта выиграть Уимблдон и стать лучшим игроком в мире. Новые цели… Я никогда не думал, что буду здесь говорить о 24 турнирах «Большого шлема». Я не знал, что это будет реальностью. Но в последние несколько лет я думал, что у меня появился шанс; почему бы не воспользоваться им?» — сказал Новак на корте после матча.
Потом он обратился к Медведеву, пошутив при этом: «Несомненно, ты выиграешь ещё много турниров «Большого шлема». Даниил – самая настоящая личность. Никогда не меняйся в своих празднованиях и в своих комментариях, мне это нравится. Извини за сегодняшний результат, и поздравляю тебя и твою жену с юбилеем! Если бы я знал, что сегодня у вас годовщина, результат, возможно, был бы другим».
Новак Джокович после победы над Даниилом Медведевым в финале US Open — 2023
Фото: Matthew Stockman/Getty Images
Как восприняли победу Джоковича над Медведевым в соцсетях
Многие журналисты и эксперты выразили уверенность, что и 24 титула на мэйджорах не являются пределом для Джоковича. Вот лишь некоторые из многочисленных хвалебных комментариев.
- «Король Новак», — такой лаконичный комментарий оставила пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).
- «Новак Джокович отомстил Даниилу Медведеву за поражение в финале-2021. 24 ТБШ — и это не предел», — заметил журналист Гаспар Рибейру Ланса.
- «У тенниса долгая история. И Новак Джокович в свои 36 ещё не закончил её...» — философствует журналист Джон Вертхайм.
- «Титан. Продолжает утверждаться в статусе величайшего. Какой игрок, какая история!» — так охарактеризовал своего соотечественника сербский журналист Саша Озмо.
- «Новак — король хардовых джунглей, где сбываются самые смелые мечты… Он покидает строчку 23 мэйджоров и поднимается в собственную галактику, туда, где ещё не бывал ни один игрок в Открытую эру», — поэтически выразился журналист Роб Кёниг.
- «24 «Шлема» у человека без возраста. Большинство игроков и мечтать не смеют о таком. Бесконечное величие. Вечный Новак. Очередной урок истории, который преподал профессор Джокович», — так отреагировали журналисты из The Tennis Letter.
- «Новаку Джоковичу уже нечего доказывать, а он всё равно доказывает. Он победил Даниила Медведева после изнурительного марафона во втором сете. Шляпы долой (снова)», — отметил журналист Кристофер Клэри.
- «Второй сет — вообще что-то нереальное. Медведев выкладывался физически. Джокович отвечал укороченными, подавал и выходил к сетке, стойко сопротивлялся, как и всегда. А в начале третьего сета Мед не смог восстановиться психологически. Отличный финал», — разобрал игру журналист Джек Дэвис.
- «Что сказать о Новаке Джоковиче… Он величайший игрок в истории. 24 ТБШ — и поверьте, это ещё не конец. Браво», — такое мнение высказали журналисты из Tennis Connected.
- «Новак снова молодец. Уверен, что 24 — это так же приятно, как и один, особенно когда ты так упорно боролся за то, чтобы оказаться там, где ты есть, и остаться в борьбе с соперниками, которых всё больше и больше. Сегодня ты был в полной боевой готовности в матче с таким классным игроком, как Даниил. Ещё один поклон тебе, чемпион», — написал легендарный Род Лэйвер.
- «Это Джокович… Снова», — такой комментарий оставил чемпион «Ролан Гаррос» — 1989 в паре Патрик Макинрой.
- «Вперёд, чемпион!» — обратился к Джоковичу победитель US Open — 2009 Хуан Мартин дель Потро.
- «У Джоковича были проблемы во втором сете, но он перестроился. Он был лучшим не только с бэкхенда, но и у сетки. Феноменально», — прокомментировал журналист Мэтт Кронин.
- «36 — это новые 26», — написала пресс-служба Australian Open, имея в виду возраст Новака.
- «Несравненный Новак Джокович продолжает бить рекорды», — напомнили в Tennis Majors.
- «Второй сет был просто потрясающим, но после него наступило некоторое разочарование. Медведев не смог играть на таком высоком уровне, как в пятницу, на протяжении всего матча», — заметили в Tennis Updates.
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