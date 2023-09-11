Тарпищев: Джокович — настоящий лидер, но Медведев мог перевернуть игру во втором сете

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился впечатлениями от матча россиянина Даниила Медведева и серба Новака Джоковича в финале US Open — 2023. Победу во встрече со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 одержал Джокович.

«Медведев, по логике, не обязан был побеждать, потому что Джокович — первая ракетка мира. На игре сказалось недовосстановление из-за большого нервного напряжения в двух предыдущих матчах. У Джоковича прошлые игры были попроще. Медведев начал неудачно подавать второй мяч — был недостаточно свежий. Нюансы сыграли свою роль. Джокович рвал игру и удачно играл с лёта, поэтому легче выигрывал свои подачи.

Первый сет Даня проиграл справедливо. А во втором и третьем мог зацепиться. Если бы второй сет Медведев выиграл, игра могла перевернуться. Но для Даниила это очень хороший турнир. Игра с Алькарасом была его лучшей за последнее время. Всю дистанцию прошёл уверенно, результат — с большим знаком плюс. А Джокович подтвердил свой класс игры — настоящий лидер. 24 победы на турнирах «Большого шлема» — лучший результат за всю историю мирового тенниса. Новак сыграл очень стабильно и уверенно», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.