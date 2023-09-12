Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Потапова вышла во второй круг турнира в Сан-Диего, где сыграет с Жабер

Потапова вышла во второй круг турнира в Сан-Диего, где сыграет с Жабер
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Потапова с победы стартовала на турнире в Сан-Диего. В матче первого круга она обыграла американку Алисию Паркс со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 24 минуты. За это время Потапова сделала два эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету американки четыре подачи навылет, 16 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнта из 10.

Во втором круге Потапова встретится с представительницей Туниса Онс Жабер.

Турнир в Сан-Диего проходит с 11 по 16 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 780 тыс. Действующим победителем турнира является представительница Польши Ига Свёнтек, которая в решающем матче турнира обыграла хорватку Донну Векич.

Сан-Диего (ж). 1-й круг
11 сентября 2023, понедельник. 21:40 МСК
Алисия Паркс
46
США
Алисия Паркс
А. Паркс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 4
6 		5 6
         
Анастасия Потапова
27
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android