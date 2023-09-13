Стивенс: Гауфф молода и талантлива. Очень приятно видеть её потрясающие результаты
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Американская теннисистка Слоан Стивенс прокомментировала победу соотечественницы Кори Гауфф на Открытом чемпионате США — 2023.
«Она такая молодая и талантливая. Я знаю её с шести лет. Мы играли в одном клубе и у одного тренера. Очень приятно видеть потрясающие результаты Коко. Думаю, все стремятся совершенствоваться, когда видят, что у кого-то дела идут хорошо. Состояние американского тенниса сейчас невероятное. Особенно это касается женщин», — приводит слова Стивенс Tennis Infinity.
Напомним, в финальном матче Открытого чемпионата США — 2023 Гауфф обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:2. Эта победа стала первой для американской теннисистки на турнирах «Большого шлема».
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