Стивенс: Гауфф молода и талантлива. Очень приятно видеть её потрясающие результаты

Американская теннисистка Слоан Стивенс прокомментировала победу соотечественницы Кори Гауфф на Открытом чемпионате США — 2023.

«Она такая молодая и талантливая. Я знаю её с шести лет. Мы играли в одном клубе и у одного тренера. Очень приятно видеть потрясающие результаты Коко. Думаю, все стремятся совершенствоваться, когда видят, что у кого-то дела идут хорошо. Состояние американского тенниса сейчас невероятное. Особенно это касается женщин», — приводит слова Стивенс Tennis Infinity.

Напомним, в финальном матче Открытого чемпионата США — 2023 Гауфф обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:2. Эта победа стала первой для американской теннисистки на турнирах «Большого шлема».