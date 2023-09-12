«Мне 19 лет, у меня нет долгов». Гауфф — о планах на призовые за победу на US Open — 2023
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Американская теннисистка Кори Гауфф ответила на вопрос о планах на использование призовых за победу на Открытом чемпионате США — 2023.
«Кто-то говорит, что погасит долги, но мне 19 лет, и у меня нет долгов. Я до сих пор живу с родителями, так что у меня нет долгов. Я не училась в колледже, поэтому и счетов за обучение нет. Я слишком молода, а родители никогда не ставили меня в такое положение, чтобы я могла оказаться в долгах. Поэтому пока мне нечего оплачивать», — приводит слова Гауфф Sportskeeda.
Напомним, в финальном матче Открытого чемпионата США — 2023 Гауфф обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:2. Эта победа стала первой для американки на турнирах «Большого шлема».
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