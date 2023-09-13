Бычкова — о дисквалификации Халеп: уже не отмоешься. А чем она хуже других таких же?

Российская теннисистка Екатерина Бычкова отреагировала на четырёхлетнюю дисквалификацию двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, румынки Симоны Халеп. Суд признал её виновной в употреблении допинга.

«Если коротко, в своё время папа одной теннисистки как-то ляпнул представителям WTA: «Вы хотите, чтобы все топы перелетали подряд из Австралии в Европу, из Европы в Штаты и наоборот, показывали на всех турнирах суперрезультаты и при этом ничего не употребляли. Вы шутите?»

А если верить ещё кулуарным рассказам тренеров времён, скажем так, Мэри Пирс, то допинговые митинги всегда были для общей массы — и отдельные для игроков топ-10. Что тут ещё добавить? Всегда жаль разочаровываться в спорте высших достижений, но уж как есть.

Реклама и посещаемость всегда решают. Симона как раз из тех, кто менее интересен, и её можно слить, при этом показав прекрасную работу допингового комитета — мол, вон даже экс первую ракетку мира дисквалифицировали.

А человек, между прочим, сиськи себе в молодости отрезал, чтобы впоследствии выиграть Уимблдон. Жаль её, конечно. Теперь уже не отмоешься. А чем она хуже других таких же?» — написала Бычкова в своих социальных сетях.