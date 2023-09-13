Серена и её муж аплодируют! Скандал с допингом может завершить карьеру Халеп

12 сентября теннисный мир повергла в шок сенсационная новость: бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп получила четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Этот день однозначно уже разделил карьеру спортсменки на «до» и «после». Экс-лидер рейтинга WTA успела столкнуться с резкой критикой некоторых коллег, и, похоже, это только начало.

Как начинался допинговый скандал Халеп

31-летней уроженке Констанцы были предъявлены обвинения по двум отдельным эпизодам. Первый из них касался неблагоприятного результата допинг-теста на запрещённое вещество роксадустат на US Open – 2022 (считается допинговым агентом крови, который повышает гемоглобин и выработку эритроцитов). Второе обвинение было связано с отклонениями показателей в биологическом паспорте спортсмена. Халеп всё это время обвинения отрицала.

«ITIA по непонятной мне причине настойчиво стремится доказать мою вину, хотя я никогда даже не думала о приёме запрещённых веществ», – заявляла Симона.

Независимый трибунал в конце июня 2023 года заслушал свидетелей-экспертов со стороны румынки и ITI (Международное агентство по обеспечению честности в теннисе), при этом теннисистка также давала показания непосредственно комиссии в рамках разбирательства. 11 сентября трибунал подтвердил, что установил совершение Симоной умышленного нарушения антидопинговых правил, а именно:

применение роксадустата, о чём свидетельствует допинг-тест спортсменки от 29 августа 2022 года;

использование запрещённого вещества или метода в течение 2022 года на основании сбора и анализа 51 образца крови, предоставленного игроком в рамках программы биологического паспорта спортсмена.

Трибунал принял довод победительницы двух ТБШ в одиночном разряде, что она приняла «загрязнённую» пищевую добавку. При этом орган пришёл к выводу, что доза, которую приняла теннисистка, не могла привести к концентрации роксадустата, обнаруженного в допинг-пробе. Также трибунал установил, что нет оснований сомневаться в «твёрдом мнении» трёх независимых экспертов отдела управления паспортами спортсменов о том, что «потенциальный допинг» стал причиной нарушений в паспорте атлета.

«Объём доказательств, которые трибунал должен был рассмотреть как в эпизоде с роксадустатом, так и в разбирательстве, касающемся паспорта, был значительным. ITIA следовало необходимым процедурам, в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом выполняя нашу цель и ответственность по поддержанию принципа честной конкуренции в спорте», — заявила генеральный директор ITIA Карен Мурхаус.

Временная дисквалификация Халеп продолжалась с октября 2022 года. Эти 11 месяцев засчитают в срок наказания. Бывшая первая ракетка мира сможет вернуться на соревнования только после 6 октября 2026 года, то есть когда ей будет уже 35 лет. Ужасная история.

Как отреагировала на дисквалификацию сама Халеп

Обладательница 24 титулов серии WTA отреагировала на решение отстранить её на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Румынка заявила, что обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) и подаст судебный иск против компании, которая, по её словам, предоставила ей некачественные добавки. Симона отметила, что она «шокирована и разочарована».

Симона Халеп Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

«До 29 августа 2022 года я сдала 200 анализов крови и мочи на наличие запрещённых веществ — все они были чистыми. В преддверии сезона на кортах с твёрдым покрытием в 2022 году по рекомендации моей доверенной команды и физиотерапевта я скорректировала свои пищевые добавки. Ни один из перечисленных ингредиентов не содержал никаких запрещённых веществ, однако теперь мы знаем — и трибунал согласился — один из них был загрязнён роксадустатом. Меня заставили сдавать тесты почти еженедельно до начала 2023 года после первого положительного, и все они оказались отрицательными.

Несмотря на эти доказательства, ITIA выдвинуло обвинение только после того, как его экспертная группа узнала мою личность, в результате чего двое из трёх внезапно изменили своё мнение в пользу обвинений ITIA. ITIA полагалось исключительно на мнение этих экспертов, которые смотрели только на параметры моей крови, которые я поддерживаю в одном и том же диапазоне более 10 лет. Эта группа проигнорировала тот факт, что в моих образцах крови или мочи никогда не было обнаружено запрещённых веществ, за исключением одного положительного теста на роксадустат от 29 августа, который присутствовал на чрезвычайно низком уровне и который, учитывая мой отрицательный тест тремя днями ранее, мог быть вызван только случайным воздействием роксадустата», – написала 31-летняя уроженка Констанцы в соцсетях.

Реакция теннисного мира на дело Халеп

Патрик Муратоглу, тренер отстранённой за допинг румынской теннисистки, заявил, что не верит в её виновность:

«Не могу поверить, что ITIA приняло такое решение по делу Симоны. Я чрезвычайно шокирован, как и был ранее шокирован методами организации, которая должна относиться к игрокам справедливо и пытаться установить истину. Знаю честность Симоны и не сомневаюсь, что она никогда не принимала запрещённые препараты.

Я просидел вместе с ней все два дня слушаний и не могу поверить, что трибунал принял такое решение, основываясь на тех доказательствах и аргументах, которые я услышал. Процесс вёлся несправедливо по отношению к Симоне. Надеюсь, что она выиграет дело в CAS, который является единственным судом, не контролируемым ITIA.

Надеюсь, что WTA, ATP и профсоюз игроков сделают всё возможное, чтобы изменить систему, которая разрушает карьеры невинных людей»‎, — написал французский специалист в социальной сети.

Женская теннисная ассоциация (WTA), естественно, также не могла не отреагировать на дисквалификацию своей звёздной представительницы. В организации заявили, что поддержат решения, принятые в ходе этого процесса, и продолжат внимательно следить за развитием событий. «Очень важно, чтобы игроки знали правила TADP и им следовали», — говорится в заявлении WTA.

«Мне сообщили, что Симона Халеп наняла Рона Берговица из Berk Communications, так как подаёт быструю апелляцию. Жестокое решение сегодня. Четырёхкратная дисквалификация равносильна завершению карьеры для 31-летнего спортсмена…» — написал в своём «твиттере» известный спортивный журналист Джон Вертхейм.

Симона Халеп и Серена Уильямс Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Однако самой яркой реакцией отметилась легенда мирового тенниса Серена Уильямс. Она поставила лайк к посту в социальной сети, в котором говорится о дисквалификации румынки. Автором поста стала экс-теннисистка Николь Гиббз. «Такое разочарование, когда узнаёшь, что половина твоих спортивных кумиров жульничали. Это так разочаровывает и делает спорт таким тупым — с нечестной борьбой, и заставляет задуматься о том, как много людей остаются незамеченными (я думаю, очень много)», — отметила в соцсетях Гиббз.

Уильямс-младшая отметила эту публикацию как понравившуюся. Кроме того, она сама написала: «8 — лучшее число», вероятно, намекая на количество своих побед на Уимблдонском турнире. 41-летняя уроженка Сагино семь раз выигрывала Уимблдон, в финале турнира 2019 года она уступила как раз Халеп.

Халеп-критик и другие прецеденты

Теперь это может выглядеть странным, но ранее Халеп была активным борцом с допингом. Симона жёстко критиковала россиянку Марию Шарапову, отбывшую дисквалификацию за употребление мельдония). Высказывалась о ситуации и Симона Халеп, которая заметила, что, в отличие от Марии, «лично проверяет список ВАДА каждый год и перед тем, как что-либо принять, советуется с компетентными людьми, чтобы исключить любую возможность употребить допинг». Когда же срок дисквалификации россиянки истёк, румынка была возмущена тем, что ей предоставили уайлд-кард: «Для детей это не очень хороший пример, когда теннисисткам, уличённым в применении допинга, помогают. Я не могу больше ею восхищаться».

При этом нельзя сказать, что шансов у румынки на оправдание нет. Поводом для оптимизма может служить история украинской теннисистки Даяны Ястремской. Напомним, спортсменка была отстранена от участия в соревнованиях по обвинению в использовании допинга. 7 января 2021 года в пробе на тот момент 20-летней спортсменки были обнаружены метаболиты местеролона — анаболика андрогенного типа. 22 июня независимый трибунал ITF полностью оправдал украинку.

Знаменитая уроженка Одессы сумела доказать, что не употребляла допинг сознательно. Об этом затем было сообщено в полном 34-страничном тексте решения независимого трибунала, опубликованном на сайте Международной федерации тенниса (ITF). Выяснилось, что Ястремская прошла тест на полиграфе, результаты которого на 99% подтвердили, что спортсменка никогда в жизни не употребляла допинг. Теннисистка уверила трибунал, что запрещённое вещество местеролон попало в её организм в результате физического контакта с бойфрендом. О том, что её партнёр принимал препарат, она не знала. Ястремская и её бойфренд подтвердили трибуналу, что занимались сексом накануне того дня, когда теннисистка сдала допинг-пробу, показавшую присутствие запрещённого препарата в организме.

Можно гадать сколько угодно, решила ли судьба наказать Халеп за дерзость по отношению к Шараповой, или сложившуюся неприятную историю можно объяснить другим способом. Одно известно точно: несмотря на уже разрушенную карьеру, сама Симона, известная своим невероятным бойцовским духом, не будет сдаваться. Не стоит так однозначно подходить к делу румынки, ведь оно ещё не прошло рассмотрение в CAS. А значит, двукратная победительница ТБШ ещё может доказать всему миру, что чиста перед теннисной общественностью и перед самой собой.