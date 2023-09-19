Анастасия Потапова проиграла 180-й ракетке мира на старте турнира в Гвадалахаре

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла преодолеть барьер первого крута турнира в Гвадалахаре. На старте турнира россиянка уступила представительнице Колумбии Эмилиане Аранго со счётом 4:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. За это время Потапова сделала два эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала два из восьми брейк-пойнтов. На счету Аранго одна подача навылет, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 17.

Во втором круге Аранго встретится с американкой Слоан Стивенс.

Турнир в Гвадалахаре проходит с 17 по 23 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 2,7 млн. Действующим победителем турнира является Слоан Стивенс.