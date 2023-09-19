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Анастасия Потапова проиграла 180-й ракетке мира на старте турнира в Гвадалахаре

Анастасия Потапова проиграла 180-й ракетке мира на старте турнира в Гвадалахаре
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Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла преодолеть барьер первого крута турнира в Гвадалахаре. На старте турнира россиянка уступила представительнице Колумбии Эмилиане Аранго со счётом 4:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. За это время Потапова сделала два эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала два из восьми брейк-пойнтов. На счету Аранго одна подача навылет, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 17.

Во втором круге Аранго встретится с американкой Слоан Стивенс.

Турнир в Гвадалахаре проходит с 17 по 23 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 2,7 млн. Действующим победителем турнира является Слоан Стивенс.

Гвадалахара. 1-й круг
19 сентября 2023, вторник. 00:10 МСК
Эмилиана Аранго
180
Колумбия
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Анастасия Потапова
26
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
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