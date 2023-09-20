Кырстя — о Халеп: это дисквалификация для невиновного человека

25-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя выступила в поддержку двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира румынки Симоны Халеп после её дисквалификации.

«Я знаю Симону. Я не думаю, что она когда-либо намеренно употребляла допинг. Это дисквалификация для невиновного человека», — приводит слова Кырсти sport.ro.

Напомним, в конце 2022 года Симона Халеп сдала положительный тест на роксадустат во время участия в Открытом чемпионате США. В её биологическом паспорте также были обнаружены нарушения. Спортсменка была временно отстранена. 12 сентября стало известно, что Халеп дисквалифицировали на четыре года, до 6 октября 2026 года. Сообщалось, что теннисистка намерена обжаловать это решение.