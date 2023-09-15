Злобная реакция Серены на бан Халеп — истинное кощунство. Что не так с королевой тенниса

Пока болельщики наслаждались послевкусием от US Open, теннисный мир всколыхнуло не менее резонансное событие. Бывшую первую ракетку мира, двукратную победительницу «Шлемов» в одиночном разряде Симону Халеп отстранили до 6 октября 2026 года за употребление допинга. В её крови ещё год назад выявили стимулирующий выработку гемоглобина и эритроцитов препарат роксадустат. Получить бан на три года для 31-летней румынки – настоящий приговор, после которого можно больше не мечтать о выигрыше мэйджора.

Самое любопытное в этой истории – наблюдать за хейтерами. Особенно отличилась знаменитая чемпионка Серена Уильямс. Обладательница 23-х «Шлемов» в одиночном разряде написала в твиттере: «8 – более подходящее число». Тем самым американка намекнула на проигранный румынке финал Уимблдона-2019. Уильямс-младшая имеет семь титулов на травяном мейджоре. Муж теннисистки Алексис Оганян добавил огня и опубликовал своё фото с первого круга US Open-2019, где Серена играла против отбывшей дисквалификацию за применение мельдония Марией Шараповой. «Некоторые вещи не выходят из моды», – подписал фото Оганян.

Экспрессивные оценочные суждения и высокомерное отношение к коллегам всегда являлись нормой для избалованной славой Серены. Пусть бы и так, но лить грязь на коллег, когда у самой репутация не идеальная в отношении допинговых подозрений – цинизм высшей степени. Вспоминаем самые резонансные поступки Уильямс-младшей, за многие из которых её поклонники наверняка испытывают испанский стыд.

Сёстры Уильямс пользовались внушительным списком терапевтических исключений

В 2016 году Серена давала интервью на французском ТВ, которое продлилось всего пару минут – теннисистка сорвала с себя микрофон и выскочила из студии после вопроса ведущего про терапевтические исключения (TUE) в её отношении от всемирного антидопингового агентства (ВАДА). За пару недель до этого группа хакеров взломала базу антидопингового агентства, и выяснила, что в 2010, 2014 и 2015 годах чемпионке разрешили использовать оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон. Такой внушительный список содержит сильные обезболивающие и глюкокортикостероиды, которые влияют на гормональный фон спортсменов. Эти противовоспалительные средства обычно запрещены к использованию во время соревнований.

Сёстры Уильямс пользовались аптечкой практически без ограничений Фото: Tim Clayton/Getty Images

Очень странно видеть в списке разрешённых такой огромный перечень лекарств, в то время как других могли наказать даже за малейший намёк получить выгоду при подготовке с помощью фармакологии. Старшей сестре Винус также одобрили ряд противовоспалительных препаратов и лекарств от астмы, когда в 2011-м ей диагностировали синдром Шегрена.

Сёстры далеко не единственные спортсменки с терапевтическими исключениями (ими пользовался, например, Рафаэль Надаль), но никому другому не позволяли использование такого огромного количества препаратов. Вполне вероятно, что такой подход в отношении Уильямс был санкционирован WTA, потому что Женская теннисная ассоциация не хотела терять огромный маркетинговый потенциал регулярно побеждавших американок. В этой истории сразу вспоминается цитата из оруэлловского «Скотного двора» «Все животные равны, но некоторые животные равнее других».

Серена, конечно, величайшая теннисистка своей эпохи, но её двуличие и жонглирование двойными стандартами оставляют неприятный осадок. Когда американка выступала, то перед любым матчем, а также после очередной своей победы демонстрировала по отношению к соперницам показную галантность и добродушие. Ну милашка милашкой! Но стоило кому-то посягнуть на существующий только в голове у Серены трон, наружу вылезала такая гниль, что не у каждого злодея встретишь в хорроре.

Выгнала Доминика Тима с пресс-конференции на «Ролан Гаррос»

Победа юной Марии Шараповой над Сереной в финале Уимблдона-2004 стала одной из главных сенсаций года, а то и десятилетия. В первом сете Мария укатала американку с неприличным счётом 6:1, во втором горела 2:4, но всё же догнала Серену и выиграла в двух партиях. В автобиографии «Неудержимая» Мария рассказала, что Серена очень болезненно восприняла поражение от 17-летней девушки. После победы над Уильямс россиянка вошла в раздевалку, где услышала, как зарёванная Серена сказал подруге: «Я больше никогда не проиграю этой сучке». Злопамятная Уильямс почти сдержала слово – из последующих 20 матчей она сокрушила Марию в 19.

Несколько показательных и красноречиво характеризующих Серену эпизодов произошли в 2018 и 2019 годах на «Ролан Гаррос». В первый год американка ошарашила всех скандальным топом женщины-кошки (ей сделали предупреждение), а уже спустя год предстала в Париже в новом кричащем образе. Чёрно-белый топ с запахом и асимметричную юбку придумал креативный глава подразделения мужской одежды Louis Vuitton Вирджил Абло. Получилось стильно и элегантно, но слишком тщеславно – всё из-за надписи на накидке к топу «Мать, чемпионка, королева, богиня». Не страдающая скромностью Уильямс назвала её мотивирующей.

В 2016-м Доминик Тим сфотографировался с Сереной. А спустя три года узнал, что она за человек Фото: David M. Benett/Getty Images

На «Ролан Гаррос»-2019 Уильямс вылетела уже в третьем круге, но разве могла чемпионка тихо покинуть Париж? Организаторы что-то напутали с расписанием пресс-конференций, из-за чего произошла накладка – Доминик Тим общался с журналистами в большом зале, когда его прервала королева и потребовала освободить ей место. «Я не понимаю, что происходит. То есть, какого черта? Это что, шутка? Я должен покинуть эту комнату, потому что она пришла?» – недоумевал австриец.

В итоге ошарашенный Доминик перешёл в зал поменьше, но отказался продолжить общение с журналистами. Чуть позже в интервью Eurosport Germany он добавил: «Не важно, кто сидел в той комнате. Я сам был неправ, сказав, что я не юниор, чтобы меня выгонять. Даже если бы там был юниор, нужно было дождаться, пока он закончит. Это правило хорошего тона, а тот, кто его нарушает, показывает, на мой взгляд, дурной характер. Я на 100% уверен, что Федерер или Надаль так бы не сделали».

Федерер поддержал Доминика – по его мнению, игрок, который выиграл свой матч и продолжил борьбу в турнире, всегда в приоритете в сравнении с проигравшим. Похоже, у Серены на этот счёт другое мнение, потому что она привыкла всегда ставить себя выше остальных. Невозможно думать иначе, оглядываясь на шлейф скандалов с участием американки на домашнем для неё US Open.

За оскорбления судьи получила рекордный штраф – $ 82,5 тыс.

В 2009 году в Нью-Йорке Уильямс играла в полуфинале с Ким Клейстерс. Американка подавала при счёте 6:4, 6:5 в пользу Ким, которая вела в этом гейме со счетом 30:15. Не попав в корт с первой подачи, американка исполняла вторую, когда лайнсмен Сино Сурубучи зафиксировала у неё зашаг. Тем самым Клейстерс получила двойной матчбол, от чего у Серены сильно подгорело: «Богом клянусь… Сейчас возьму этот мяч и засуну тебе его прямо в глотку! Слышишь? Богом клянусь». Тот матч Уильямс проиграла и была оштрафована на рекордные $ 82,5 тыс.

Спустя два года американка снова вспылила – на этот раз в финале US Open против Саманты Стосур. Американка поскандалила с судьей Евой Асдераки, лишившую её очка за «Come on!» при ударе. Тогда Серена обвинила Асдераки в предвзятости, как и другого арбитра, Карлоса Рамоса, в финале US Open-2018. Королева проигрывала молодой Наоми Осаке, бушевала, страдала, сломала ракетку и получила предупреждение за подсказки тренера (их разрешили только в прошлом году). После этого началось настоящее сумасшествие.

Уильямс во время ставшей знаменитой тирады в адрес Сино Сурубучи Фото: Simon Bruty/Getty Images

По ходу перепалки с Рамосом американка назвала его вором и обвинила в сексизме, за что судья оштрафовал её на целый гейм. «Знаете, сколько мужчин делают такие вещи?! Им за это ничего не бывает, потому что они мужчины», – сорвало крышу чемпионке. В итоге вся эта полемика привела к тому, что зрители освистали ни в чём не виноватую Осаку, и та расплакалась на церемонии награждения выигранного ею титула.

Все попытки Уильямс-младшей выиграть ещё хотя бы один «Шлем» после рождения дочери 2017 году и догнать рекордсменку Маргарет Корт (24) провалились. Она проиграла все четыре финала – во многом потому что отказывалась смотреть правде в глаза и оправдывала поражения заговорами, дискриминацией или ещё чем-то. Это бессилие не отпускает её даже после окончания карьеры, и Серена никогда не упускает повода продемонстрировать токсичность. Как бы ни была виновата Халеп, но если ты считаешь себя королевой, то нужно и вести себя подобающе.