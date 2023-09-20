Гахов отыграл матчбол и вышел в четвертьфинал турнира в Румынии
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163-я ракетка мира россиянин Иван Гахов обыграл итальянца Александра Вайса (299-е место рейтинга АТР), отыграв по ходу встречи матчбол на своей подаче. После этой победы Гахов сыграет в четвертьфинале челленджера в Румынии.
Матч продолжался 3 часа 14 минут и растянулся на три сета, Иван Гахов выиграл со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (1:7), 7:6 (7:5). За это время российский теннисист шесть раз подал навылет и допустил девять двойных ошибок, у Вайса столько же эйсов и семь двойных. По ходу второго сета Вайс имел возможность завершить матч на подаче Гахова при счётё 5:4, однако не смог реализовать свой единственный матчбол.
Следующую встречу Иван Гахов проведёт 22 сентября. Соперником станет Нерман Фатич (217-е место в рейтинге АТР).
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