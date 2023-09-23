Федерер: думал, что мой любимый партнёр по парным матчам — жена, пока не появился Надаль

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер ответил на вопрос испанца Рафаэля Надаля на Кубке Лэйвера — 2023.
Надаль записал видеообращение Федереру, в котором спросил: «Кто был твоим любимым партнёром по парным матчам?»
«Я имею в виду… Я думал, что это моя жена, пока не появился этот парень. Так что да, это Рафа. Я бы сыграл с ним снова. Прошлый год был на совсем другом уровне, особенный момент. Мы разделили его вместе», — ответил Федерер.
Напомним, Роджер Федерер завершил карьеру в 41 год на Кубке Лэйвера 24 сентября 2022 года. В своём последнем матче спортсмен сыграл в дуэте в парном разряде с Рафаэлем Надалем. В этом году швейцарец приехал на турнир в честь годовщины этого события.
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