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Серундоло: играть перед Федерером, Макинроем и Боргом — это невероятно

Серундоло: играть перед Федерером, Макинроем и Боргом — это невероятно
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Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло после победы над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной в матче Кубка Лэйвера — 2023, который проходит в Ванкувере (Канада), поделился впечатлениями от встречи. Игра завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу аргентинского спортсмена.

«Играть перед Роджером Федерером, Джоном Макинроем и Бьорном Боргом — это невероятно. Это я должен смотреть на них, а не они на меня», — сказал Серундоло после матча.

Напомним, после четырёх встреч Кубка Лэйвера сборная мира ведёт в счёте — 4:0. Всего в рамках матча запланированы шесть одиночных поединков и три парных. Согласно регламенту соревнований, в первый день каждая победа стоит одно очко, во второй день – два, в третий – три.

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