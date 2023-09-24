Рууд победил Пола и принёс первые очки сборной Европы на Кубке Лэйвера
Поделиться
Норвежец Каспер Рууд одержал победу над американцем Томми Полом со счётом 7:6 (8:6), 6:2 во второй день Кубка Лэйвера–2023. Игра проходила на центральном корте стадиона «Роджерс-Арена» и продолжалась 1 час 31 минуту.
Рууд по ходу матча сделал пять эйсов и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. Пол один раз подал на вылет и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх. Оба теннисиста не допускали двойных ошибок. Всего Рууд выиграл 66 очков, а Пол — 54.
Победа норвежца позволила сборной Европы набрать первые два очка на Кубке Лэйвера. Со счётом 6:2 в матче ведёт сборная мира. Напомним, что за победы в первый день соревнования в командный зачёт идёт по одному очку, во второй — по два, в третий — по три.
Комментарии
- 24 сентября 2023
-
03:01
-
00:51
-
00:26
- 23 сентября 2023
-
22:23
-
21:30
-
19:12
-
15:37
-
15:21
-
15:16
-
14:59
-
13:30
-
12:23
-
12:22
-
12:11
-
11:50
-
11:39
-
11:32
-
10:50
-
10:40
-
10:04
-
09:59
-
09:49
-
08:42
-
07:13
-
04:53
-
04:34
-
00:52
- 22 сентября 2023
-
23:56
-
23:36
-
22:49
-
22:18
-
22:06
-
20:57
-
20:51
-
20:40
Партнерский контент