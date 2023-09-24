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Рууд победил Пола и принёс первые очки сборной Европы на Кубке Лэйвера

Рууд победил Пола и принёс первые очки сборной Европы на Кубке Лэйвера
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Норвежец Каспер Рууд одержал победу над американцем Томми Полом со счётом 7:6 (8:6), 6:2 во второй день Кубка Лэйвера–2023. Игра проходила на центральном корте стадиона «Роджерс-Арена» и продолжалась 1 час 31 минуту.

Рууд по ходу матча сделал пять эйсов и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. Пол один раз подал на вылет и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх. Оба теннисиста не допускали двойных ошибок. Всего Рууд выиграл 66 очков, а Пол — 54.

Победа норвежца позволила сборной Европы набрать первые два очка на Кубке Лэйвера. Со счётом 6:2 в матче ведёт сборная мира. Напомним, что за победы в первый день соревнования в командный зачёт идёт по одному очку, во второй — по два, в третий — по три.

Кубок Лэйвера. Финал
24 сентября 2023, воскресенье. 01:15 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		2
         
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
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