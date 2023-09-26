Анастасия Потапова: с первого дня говорила, что мы поженимся

22-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала об отношениях с Александром Шевченко и о подготовке к свадьбе.
У нас были отношения с другими людьми до. Но было всё не то, и ощущалось всё не так. С первого дня нашего общения с Сашей (подруга не даст соврать) я уже говорила, что мы поженимся. Когда встречаются родственные души, ни о какой стремительности не думаешь. Мы не считаем, что торопимся. Потому что нам здорово вместе. У нас одни цели на жизнь, мы видим жизнь абсолютно одинаково. Семья потрясающая, и все поддерживают друг друга. Редко выстраиваются такие близкие отношения жениха с родителями невесты и наоборот. А у нас всё совпало, так как знаем друг друга с девяти лет. Так что кажется, что мы уже долгое время одна большая семья — десятки лет! Поэтому решили сделать всё официально. Не думаю, что у нас что-то изменится.
Сейчас занимаемся подготовкой к свадьбе. Мы тянуть не хотим. Единственное, не хочу раскрывать дату, потому что много людей почему-то начали узнавать у знакомых, когда свадьба — а они к нам никакого отношения не имеют. Боюсь, что будут непрошеные гости. Планируем её в конце этого года. Осознала, что это хуже ремонта (смеётся)! Всё приятно, но нелегко, — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
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