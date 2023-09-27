Зверев обошёл Руне в Чемпионской гонке ATP. Сафиуллин переместился вверх на 11 позиций

Опубликован обновлённый рейтинг Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В первой десятке рейтинга только одно изменение: Александр Зверев поднялся на седьмую строчку рейтинга, переместив на восьмую датчанина Хольгера Руне. На 11 позиций поднялся россиянин Роман Сафиуллин.
Чемпионская гонка ATP
1. Новак Джокович (Сербия) — 8945 очков.
2. Карлос Алькарас (Испания) — 8175.
3. Даниил Медведев (Россия) — 6590.
4. Янник Синнер (Италия) — 4365.
5. Андрей Рублёв (Россия) — 3640.
6. Стефанос Циципас (Греция) — 3570.
7 (+1). Александр Зверев (Германия) — 3270.
8 (-1). Хольгер Руне (Дания) — 3055.
9. Тейлор Фритц (США) — 3010.
10. Каспер Рууд (Норвегия) — 2625…
14. Карен Хачанов (Россия) — 2160…
41 (+11). Роман Сафиуллин (Россия) — 942…
44 (+7). Аслан Карацев (Россия) — 883...
74 (+5). Александр Шевченко (Россия) — 665…
96 (+2). Павел Котов (Россия) — 549.
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