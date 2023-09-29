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Димитров вышел во второй круг турнира в Пекине, обыграв Макдональда в трёх сетах

Димитров вышел во второй круг турнира в Пекине, обыграв Макдональда в трёх сетах
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Болгарский теннисист Григор Димитров, 19-я ракетка мира, вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай), в трёх сетах обыграв 39-ю ракетку мира из США Маккензи Макдональда. Встреча спортсменов завершилась со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:1.

Теннисисты провели на корте 2 часа 9 минут. По ходу встречи Григор Димитров выполнил шесть эйсов, реализовал пять брейк-пойнтов из восьми и допустил четыре двойные ошибки. Маккензи Макдональд в этом матче дважды подал навылет, реализовал четыре брейк-пойнта из семи и допустил одну двойную ошибку.

Во втором круге Григор Димитров встретится с победителем матча Феликса Оже-Альяссима (Канада, 15) и Хольгера Руне (Дания, 4). Соперник болгарского теннисиста определится сегодня, 29 сентября, днём.

Пекин (м). 1-й круг
29 сентября 2023, пятница. 07:40 МСК
Маккензи Макдональд
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 4 1
2 		7 7 6
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
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