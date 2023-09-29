Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хачанов завершил выступление в одиночном разряде в Пекине, проиграв Музетти в первом круге

Хачанов завершил выступление в одиночном разряде в Пекине, проиграв Музетти в первом круге
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов завершил выступление в одиночном разряде на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай) на старте соревнований. В первом круге в борьбе спортсмен в трёх сетах проиграл итальянцу Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом: 3:6, 6:1, 2:6.

Матч продолжался 1 час 56 минут. По ходу встречи Карен Хачанов выполнил два эйса, реализовал три брейк-пойнта из пяти и допустил две двойные ошибки. На счету Лоренцо Музетти — пять подач навылет, четыре реализованных брейк-пойнта из пяти и четыре двойные ошибки.

Во втором круге итальянский теннисист встретится с победителем матча между первым сеяным турнира испанцем Карлосом Алькарасом и квалифаером из Германии Янником Ханфманом. Соперник Музетти определится сегодня, 29 сентября, вечером.

Пекин (м). 1-й круг
29 сентября 2023, пятница. 12:40 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		1 6
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android