Хачанов завершил выступление в одиночном разряде в Пекине, проиграв Музетти в первом круге

Российский теннисист Карен Хачанов завершил выступление в одиночном разряде на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай) на старте соревнований. В первом круге в борьбе спортсмен в трёх сетах проиграл итальянцу Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом: 3:6, 6:1, 2:6.
Матч продолжался 1 час 56 минут. По ходу встречи Карен Хачанов выполнил два эйса, реализовал три брейк-пойнта из пяти и допустил две двойные ошибки. На счету Лоренцо Музетти — пять подач навылет, четыре реализованных брейк-пойнта из пяти и четыре двойные ошибки.
Во втором круге итальянский теннисист встретится с победителем матча между первым сеяным турнира испанцем Карлосом Алькарасом и квалифаером из Германии Янником Ханфманом. Соперник Музетти определится сегодня, 29 сентября, вечером.
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