Алькарас одержал уверенную победу над Ханфманом в первом круге турнира в Пекине

Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал уверенную победу на старте турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). Спортсмен в двух сетах обыграл квалифаера соревнований немца Янника Ханфмана. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 37 минут. Карлос Алькарас по ходу встречи выполнил два эйса, реализовал 5 брейк-пойнтов из 16 и допустил четыре двойные ошибки. На счету Янника Ханфмана — одна подача навылет, два реализованных брейк-пойнта из трёх и три двойные ошибки.

Во втором круге Карлос Алькарас сыграет с 18-й ракеткой мира из Италии Лоренцо Музетти. Ранее у спортсменов было две личные встречи, по победам в которых ничья: итальянец был сильнее в финале Гамбурга в 2022 году, а испанец побеждал в четвёртом круге «Ролан Гаррос» в текущем сезоне. Оба матча проходили на грунте.