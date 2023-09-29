Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас одержал уверенную победу над Ханфманом в первом круге турнира в Пекине

Алькарас одержал уверенную победу над Ханфманом в первом круге турнира в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал уверенную победу на старте турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). Спортсмен в двух сетах обыграл квалифаера соревнований немца Янника Ханфмана. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 37 минут. Карлос Алькарас по ходу встречи выполнил два эйса, реализовал 5 брейк-пойнтов из 16 и допустил четыре двойные ошибки. На счету Янника Ханфмана — одна подача навылет, два реализованных брейк-пойнта из трёх и три двойные ошибки.

Во втором круге Карлос Алькарас сыграет с 18-й ракеткой мира из Италии Лоренцо Музетти. Ранее у спортсменов было две личные встречи, по победам в которых ничья: итальянец был сильнее в финале Гамбурга в 2022 году, а испанец побеждал в четвёртом круге «Ролан Гаррос» в текущем сезоне. Оба матча проходили на грунте.

Пекин (м). 1-й круг
29 сентября 2023, пятница. 14:40 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Янник Ханфман
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android