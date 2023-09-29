Каспер Рууд вышел во второй круг турнира в Пекине

Девятая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд обыграл немецкого теннисиста Ян-Леннарда Штруффа (22-е место в рейтинге АТР) в рамках первого круга турнира в Пекине (Китай).

Встреча продолжалась 1 час 46 минут. За это время Штруфф шесть раз подал навылет и допустил пять двойных ошибок. У Рууда восемь эйсов и три двойные ошибки.

Теннисисты провели пятую очную встречу, до этого все четыре матча остались за немецким игроком. Теперь в личном противостоянии счёт 4:1 в пользу Штруффа.

Турнир в Пекине относится к серии АТР-500 и проходит с 28 сентября по 4 октября на хардовом покрытии. Общий призовой фонд турнира составляет $ 3 633 875.

В следующем раунде Касперу Рууду предстоит встреча с болгарским теннисистом Григором Димитровым (19-е место в рейтинге АТР).