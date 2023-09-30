Андреева одолела Калинскую и квалифицировалась в основу Пекина

Сегодня, 30 сентября, состоялся квалификационный матч на турнир WTA 1000 в Пекине между россиянками Миррой Андреевой (62-я ракетка мира) и Анной Калинской (80-я ракетка мира). Калинская отказалась продолжать встречу, уступая 0:6, 1:3. Таким образом, Андреева пробилась в основную сетку турнира.

Продолжительность встречи составила 48 минут. За это время Андреева успела совершить одну подачу навылет, не допустить ни одной двойной ошибки и реализовать четыре из пяти заработанных брейк-пойнта (80%). В свою очередь, Калинская не сделала ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и не заработала ни единого брейк-пойнта.

Призовой фонд соревнований составляет $ 8 127 389. В прошлом году турнир был отменён.