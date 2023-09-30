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Медведев, Павлюченкова, Рублёв, Потапова: онлайн-трансляция Токио, Пекин, Нинбо 2023, результаты, сетки, где смотреть

Российское дерби за место в финале Токио! Суперсражение Павлюченкова — Кудерметова. LIVE!
Даниил Сальников
Российское дерби за место в финале Токио!
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Российские теннисисты зажигают в Азии. Сразу семь наших игроков сражаются в субботу. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на турнирах в Азии. В субботу в Пекине, Токио и Нинбо на корты выйдут семь россиян. Причём для Даниила Медведева и Андрея Рублёва это будут их вторые поединки на «пятисотнике» в столице Китая. Если наши парни справятся и с этими соперниками, то в 1/4 финала сразятся друг с другом. Также в Пекине начнётся женский «тысячник» с сеткой на 60 человек. Восемь из них представляют Россию, и две теннисистки сыграют уже в первый день – Анна Блинкова и Анастасия Потапова. До 1/2 финала турнира в Токио добрались две россиянки – Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова, которые сразятся друг с другом. Ну а Диана Шнайдер поспорит в Нинбо за свой первый титул.

ATP-500. Пекин-2023. Сетка
WTA-1000. Пекин-2023. Сетка
WTA-250. Нинбо-2023. Сетка
Токио (ж). 1/2 финала
30 сентября 2023, суббота. 06:10 МСК
Вероника Кудерметова
19
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
4
5
         
Анастасия Павлюченкова
86
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Пекин (ж). 1-й круг
30 сентября 2023, суббота. 06:10 МСК
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		0
6 		3
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Пекин (ж). 1-й круг
30 сентября 2023, суббота. 07:30 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
         
Варвара Грачёва
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Пекин (м). 2-й круг
30 сентября 2023, суббота. 09:00 МСК
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Нинбо. Финал
30 сентября 2023, суббота. 10:00 МСК
Онс Жабер
7
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
85
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Пекин (м). 2-й круг
30 сентября 2023, суббота. 10:30 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Уго Умбер
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

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Блинкова повела — 1:0 Павлюченкова и Кудерметова бьются
Live Даниил Сальников

Блинкова повела — 1:0

За 37 минут взяла первый сет Анна Блинкова у Донны Векич — 6:3 и вышла вперёд по партиям — 1:0. Следим дальше в нашем онлайн-табло.

Пекин (ж). 1-й круг
30 сентября 2023, суббота. 06:10 МСК
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		0
6 		3
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
06:40 Даниил Сальников

Не стала затягивать с ответом Вероника Кудерметова и в следующем гейме совершила несколько шикарных приёмов и добилась обратного брейка — 4:3.

Вероника Кудерметова

Вероника Кудерметова

Фото: Koji Watanabe/Getty Images

06:36 Даниил Сальников

Долго девушки присматривались к чужой подаче, пока в 6-м гейме Анастасия Павлюченкова не сделала брейк и повела — 4:2.

Анастасия Павлюченкова

Анастасия Павлюченкова

Фото: Sarah Stier/Getty Images

06:28 Даниил Сальников

Тем временем в Пекине Анна Блинкова уже обыгрывает с брейком Донну Векич — 3:1. За ходом развития счёта в этом поединке следите в нашем онлайн-табло.

Пекин (ж). 1-й круг
30 сентября 2023, суббота. 06:10 МСК
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		0
6 		3
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
06:25 Даниил Сальников

О том, как накануне прошёл игровой день, читайте в нашей прошлой текстовой трансляции.

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06:17 Даниил Сальников

Павлюченкова и Кудерметова бьются

Ну а российское дерби в Токио уже началось. Всё внимание на сражение Анастасии Павлюченковой и Вероники Кудерметовой.

Токио (ж). 1/2 финала
30 сентября 2023, суббота. 06:10 МСК
Вероника Кудерметова
19
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
4
5
         
Анастасия Павлюченкова
86
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
06:15 Даниил Сальников

День начинается с российского полуфинала в Токио. Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова разыграют путёвку в финал. Также Диана Шнайдер сегодня сразится в Нинбо за свой первый титул. Даниил Медведев и Андрей Рублёв проведут по второму матчу в Пекине, чтобы затем сыграть друг с другом в четвертьфинале. И наконец в той же столице Китая Анна Блинкова и Анастасия Потапова проведут стартовые поединки на тысячнике.

06:10 Даниил Сальников

Подробное расписание субботних матчей — в нашей статье.

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