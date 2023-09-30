Российское дерби за место в финале Токио! Суперсражение Павлюченкова — Кудерметова. LIVE!

Российские теннисисты зажигают в Азии. Сразу семь наших игроков сражаются в субботу. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на турнирах в Азии. В субботу в Пекине, Токио и Нинбо на корты выйдут семь россиян. Причём для Даниила Медведева и Андрея Рублёва это будут их вторые поединки на «пятисотнике» в столице Китая. Если наши парни справятся и с этими соперниками, то в 1/4 финала сразятся друг с другом. Также в Пекине начнётся женский «тысячник» с сеткой на 60 человек. Восемь из них представляют Россию, и две теннисистки сыграют уже в первый день – Анна Блинкова и Анастасия Потапова. До 1/2 финала турнира в Токио добрались две россиянки – Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова, которые сразятся друг с другом. Ну а Диана Шнайдер поспорит в Нинбо за свой первый титул.

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