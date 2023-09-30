Российское дерби за место в финале Токио! Суперсражение Павлюченкова — Кудерметова. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на турнирах в Азии. В субботу в Пекине, Токио и Нинбо на корты выйдут семь россиян. Причём для Даниила Медведева и Андрея Рублёва это будут их вторые поединки на «пятисотнике» в столице Китая. Если наши парни справятся и с этими соперниками, то в 1/4 финала сразятся друг с другом. Также в Пекине начнётся женский «тысячник» с сеткой на 60 человек. Восемь из них представляют Россию, и две теннисистки сыграют уже в первый день – Анна Блинкова и Анастасия Потапова. До 1/2 финала турнира в Токио добрались две россиянки – Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова, которые сразятся друг с другом. Ну а Диана Шнайдер поспорит в Нинбо за свой первый титул.
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Блинкова повела — 1:0
За 37 минут взяла первый сет Анна Блинкова у Донны Векич — 6:3 и вышла вперёд по партиям — 1:0. Следим дальше в нашем онлайн-табло.
Не стала затягивать с ответом Вероника Кудерметова и в следующем гейме совершила несколько шикарных приёмов и добилась обратного брейка — 4:3.
Вероника Кудерметова
Фото: Koji Watanabe/Getty Images
Долго девушки присматривались к чужой подаче, пока в 6-м гейме Анастасия Павлюченкова не сделала брейк и повела — 4:2.
Анастасия Павлюченкова
Фото: Sarah Stier/Getty Images
Тем временем в Пекине Анна Блинкова уже обыгрывает с брейком Донну Векич — 3:1. За ходом развития счёта в этом поединке следите в нашем онлайн-табло.
О том, как накануне прошёл игровой день, читайте в нашей прошлой текстовой трансляции.
Павлюченкова и Кудерметова бьются
Ну а российское дерби в Токио уже началось. Всё внимание на сражение Анастасии Павлюченковой и Вероники Кудерметовой.
День начинается с российского полуфинала в Токио. Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова разыграют путёвку в финал. Также Диана Шнайдер сегодня сразится в Нинбо за свой первый титул. Даниил Медведев и Андрей Рублёв проведут по второму матчу в Пекине, чтобы затем сыграть друг с другом в четвертьфинале. И наконец в той же столице Китая Анна Блинкова и Анастасия Потапова проведут стартовые поединки на тысячнике.
Подробное расписание субботних матчей — в нашей статье.
- 30 сентября 2023
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- 29 сентября 2023
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