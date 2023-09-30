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Вероника Кудерметова вышла в финал турнира в Токио, одолев Анастасию Павлюченкову

Вероника Кудерметова вышла в финал турнира в Токио, одолев Анастасию Павлюченкову
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19-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в финал турнира категории WTA-500 в Токио (Япония), призовой фонд которого составил $ 780 637.

В полуфинальном поединке Кудерметова (8) со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:3 обыграла финалистку «Ролан Гаррос» — 2021, бывшую 11-ю ракетку мира, соотечественницу Анастасию Павлюченкову. Встреча теннисисток продлилась 3 часа и 28 минут. Кудерметова 16 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Павлюченковой три эйса, 11 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

За первый титул в этом сезоне и второй в карьере на уровне WTA Кудерметова сразится с победительницей матча Мария Саккари (Греция, 4) — Джессика Пегула (США, 2).

Токио (ж). 1/2 финала
30 сентября 2023, суббота. 06:10 МСК
Вероника Кудерметова
19
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 8 		6 2 6
6 6 		7 7 3
         
Анастасия Павлюченкова
86
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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